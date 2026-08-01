Φωτιά στην Κάρυστο Ευβοίας: Καίει κοντά σε σπίτια – Μήνυμα του 112, «απομακρυνθείτε προς Αετό»

Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης που βιώνει η χώρα τις τελευταίες ώρες, καθώς νέα εστία φωτιάς ξέσπασε στην Κάρυστο, στην Εύβοια.

Ακόμα ένα πύρινο μέτωπο καλούνται να αντιμετωπίσουν οι Πυροσβεστικές δυνάμεις το απόγευμα της Παρασκευής (31.07.2026), αυτή τη φορά στην Εύβοια. Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά καίει στην περιοχή Αετός στην Κάρυστο.

Λίγο μετά τις 20:30 ήχησε το 112 στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων Καρύστου να απομακρυνθούν προς τον Αετό. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Ανατολική Επέκταση Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας απομακρυνθείτε προς Αετό», ανέφερε το μήνυμα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 35 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ής ΕΜΟΔΕ και 12 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ σημαντική είναι και η συνδρομή των υδροφόρων του Δήμου Καρύστου.

Παράλληλα, στην επιχείρηση συμμετέχουν υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Στο σημείο έχουν σπεύσει και εθελοντές ενώ αναμένονται και ενισχύσεις από Αλιβέρι, Κύμη και Χαλκίδα.

⚠️Activation 1⃣1⃣2⃣

🆘 Fire in your area

‼️ If you are in the area eastern extension of #Karistos of the regional unit of #Evia, move away to #Aetos

‼️ Follow the instructions of the Authorities

ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026

Tο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνοντας συνεχή εικόνα από drone που διαθέτει θερμική και οπτική κάμερα, διευκολύνοντας τον συντονισμό των επίγειων δυνάμεων.

Εικόνες από την μεγάλη φωτιά στην Εύβοια

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε μία ημέρα κατά την οποία η περιοχή της Καρύστου βρισκόταν σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία 4), λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των ισχυρών ανέμων.

Την ίδια ώρα, με εντολή της Πυροσβεστικής, στην περιοχή μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

«Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για το υπόλοιπο της νύχτας»

Κάτοικος της περιοχής, μιλώντας στο evima.gr, περιγράφει την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που επικρατεί, τονίζοντας ότι η φωτιά έχει ήδη φτάσει μέσα σε προαύλιους χώρους κατοικιών, ενώ έχουν καταγραφεί και ζημιές σε σπίτια. Ακίνητα Εύβοια

«Η φωτιά είναι ήδη μέσα στον προαύλιο χώρο των σπιτιών. Υπάρχουν ζημιές σε σπίτια από τη φωτιά. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έπεσε ο ήλιος και δεν μπορούν πλέον να πραγματοποιηθούν ρίψεις από τα εναέρια μέσα. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για το υπόλοιπο της νύχτας. Κινδυνεύουν πολλά σπίτια και ο αέρας είναι πάρα πολύ δυνατός», ανέφερε χαρακτηριστικά.