Φωτιά στην Κάλυμνο, στην περιοχή του Αγίου Σάββα: Έφτασε στα υψώματα πάνω από τη Γέφυρα

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης (22.07.2026) γύρω στις 22:00 σε δασική έκταση στην περιοχή του Αγίου Σάββα στην Κάλυμνο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο σημείο της φωτιάς έσπευσαν δυνάμεις του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Καλύμνου, με πυροσβεστικά οχήματα και εθελοντές, οι οποίοι καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πυρκαγιάς και την πλήρη κατάσβεσή της.

Η φωτιά έχει φτάσει στα υψώματα πάνω από τη Γέφυρα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Kalymnos News, το μέτωπο είναι εκτεταμένο, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες.

Στο σημείο επιχειρούν 9 πυροσβέστες με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμει και υδροφόρα του Δήμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, για την κατάσβεση επιχείρησαν και εναέρια μέσα.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος Καλυμνίων Γιάννης Μαστροκούκος περιέγραψε ως ιδιαίτερα κρίσιμη την κατάσταση, τονίζοντας ότι όλα θα εξαρτηθούν από το αν η πυρκαγιά εισέλθει στη δασική έκταση.

«Αν κατέβει μερικά μέτρα ακόμα και πάει στο πευκοδάσος, δεν ξέρω τι θα γίνει», ανέφερε, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για την εξέλιξη του μετώπου. Όπως είπε, η φωτιά κινείται προς την πάνω πλευρά των Θερμοπηγών, ενώ το πευκοδάσος φτάνει μέχρι τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου.

Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή του Αγίου Σάββα είχε ξεσπάσει μεγάλης πυρκαγιάς και στις 15 Ιουλίου, όταν οι φλόγες είχαν εκδηλωθεί στα υψώματα απέναντι από την Ιερά Μονή Αγίου Σάββα και κατευθύνονταν προς τις «Πεζούλες».

Τότε, οι ισχυροί άνεμοι είχαν δυσκολέψει σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, ενώ στην επιχείρηση είχαν συμμετάσχει επίγειες και εναέριες δυνάμεις, εθελοντές και δασοκομάντος της 11ης ΕΜΟΔΕ.