Ελλάδα

Φωτιά στην Θεσσαλονίκη, στον οικισμό Τσαίρια στην Περαία: Ήχησε το 112

Φωτιά στην Θεσσαλονίκη, στον οικισμό Τσαίρια στην Περαία: Ήχησε το 112

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (22.06.2026) στην Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 17:00 στον οικισμό Τσαίρια στην Περαία στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά καίει σκουπίδια και ξερά χόρτα, ενώ δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.

Λίγο πριν τις 18:00 ήχησε μήνυμα του 112 στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.


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Για την κατάσβεση ενημερώθηκε και κινητοποιήθηκε άμεσα η Πυροσβεστική. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο τμήμα, 9 οχήματα ενώ σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Πηγή newsit.gr

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