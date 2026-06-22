Φωτιά στην Θεσσαλονίκη, στον οικισμό Τσαίρια στην Περαία: Ήχησε το 112

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (22.06.2026) στην Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 17:00 στον οικισμό Τσαίρια στην Περαία στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά καίει σκουπίδια και ξερά χόρτα, ενώ δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.

Λίγο πριν τις 18:00 ήχησε μήνυμα του 112 στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.



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#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση σε περιοχή του δήμου Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 31 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο τμήμα, 9 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 22, 2026

Για την κατάσβεση ενημερώθηκε και κινητοποιήθηκε άμεσα η Πυροσβεστική. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο τμήμα, 9 οχήματα ενώ σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.