Φωτιά στην Ηλεία, ρίψεις νερού από ένα αεροσκάφος

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Λέπρεο Ηλείας το μεσημέρι της Τρίτης (21.4.26).

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στην Ηλεία για την κατάσβεση της φωτιάς ήταν άμεση.

Κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και ένα αεροσκάφος.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.