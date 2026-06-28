Φωτιά στην Εύβοια, στην περιοχή Σπαθάρι: Σηκώθηκαν 11 εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (27.06.2026) στην Εύβοια.
Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16:00 σε δασική έκταση στην περιοχή Σπαθάρι της Ευβοίας, για την οποία ενημερώθηκε και κινητοποιήθηκε άμεσα η Πυροσβεστική.
Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 54 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα.
Από αέρος επιχειρούν 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστών.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Σπαθάρι Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 54 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα, 8 Α/Φ και 3 Ε/Π, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2026
Σύμφωνα με πληροφορίες έσκασε μετασχηματιστής του ΔΕΔΔΗΕ και έχει διακοπή ρεύματος το χωριό.
Πηγή newsit.gr