Ελλάδα

Φωτιά στην Εύβοια, στην περιοχή Σπαθάρι: Σηκώθηκαν 11 εναέρια μέσα

Φωτιά στην Εύβοια, στην περιοχή Σπαθάρι: Σηκώθηκαν 11 εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (27.06.2026) στην Εύβοια.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16:00 σε δασική έκταση στην περιοχή Σπαθάρι της Ευβοίας, για την οποία ενημερώθηκε και κινητοποιήθηκε άμεσα η Πυροσβεστική.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 54 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστών.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες έσκασε μετασχηματιστής του ΔΕΔΔΗΕ και έχει διακοπή ρεύματος το χωριό.

Πηγή newsit.gr

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