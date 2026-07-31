Φωτιά στην Βοιωτία: Στη μάχη με τις φλόγες σε Πόρτο Γερμενό και Δομβραίνα οι πυροσβέστες

Νύχτα αγωνίας είναι η σημερινή (31.07.2026) στην Βοιωτία, καθώς σε εξέλιξη βρίσκονται δύο μεγάλα πύρινα μέτωπα στο χωριό Δομβραίνα και στο Πόρτο Γερμενό. Οι εστίες της φωτιάς έχουν πλησιάσει τις κατοικημένες περιοχές με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να «μάχονται» με τις φλόγες προκειμένου να περιορίσουν την απειλή.

Σε ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έχουν «πέσει» περίπου εκατοντάδες πυροσβέστες που βρίσκονται ακροβολισμένοι στα «κόκκινα» σημεία της Βοιωτίας όπου μαίνονται οι μεγάλες πυρκαγιές. Οι τελευταίες εικόνες προκαλούν έντονη ανησυχία καθώς η λωρίδα φωτιάς που κατεβαίνει από το βουνό Κιθαιρώνα, δείχνει να έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, «αγκαλιάζοντας» μεγάλο κομμάτι πρασίνου.

Στο έλεος των πυρκαγιών παραδόθηκαν πολλές περιοχές της χώρας και σήμερα (31.07.2027). Μετά το Ρέθυμνο και την Πάρο – όπου κάηκαν μεγάλες εκτάσης και χιλιάδες στρέμματα – σε πύρινο κλοιό βρέθηκαν η Βοιωτία, περιοχές της Αχαΐας, της Φθιώτιδας και της Αργολίδας, καθώς και το Κομπότι της Άρτας, η Κάρυστος στην Εύβοια. Μάλιστα, μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε και στην Περιφερειακή Αιγάλεω Αττική αλλά και την Κερατέα. Δείτε όσα συνέβησαν στα πύρινα μέτωπα κατά την διάρκεια της μέρας μέσα από το live blog του newsit.gr.

Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση ωστόσο, και στο Πόρτο Γερμένο, όπου οι φλόγες εξαπλώνονται με μεγάλη ταχύτητα στις δασικές εκτάσεις του Κιθαιρώνα. Τα πρώτα σπίτια βρίσκονται σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το ενεργό μέτωπο, ενώ οι ισχυροί άνεμοι ενισχύουν διαρκώς την ένταση της πυρκαγιάς.

Στον Άγιο Βασίλειο – Καλαμάκι, η προσοχή της Πυροσβεστικής είναι ταυτόχρονα στραμμένη σε Άγιο Βασίλειο, Προσήλιο και Πόρτο Γερμενό. Όπως αναφέρουν τα στελέχη της Πυροσβεστικής, πρόκειται για μια μεγάλη δασική έκταση γι’ αυτό και οι δυνάμεις είναι σε διασπορά -εστιάζοντας, ωστόσο, στους οικισμούς.

Στην περιοχή έχουν παραμείνει πάνω από 100 πυροσβέστες, με 7 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ καθώς και 29 οχήματα. Στο άλλο μεγάλο μέτωπο, αυτό της Ξηρονομής, ως επί το πλείστον η κατάσβεση εντοπίζεται δυτικά και νοτιοδυτικά της περιοχής.

Πρόκειται για το κομμάτι που ξεκινά έξω από Δομβραίνα και φτάνει στον Άγιο Νικόλαο. Μέχρι στιγμής, δεν έχει προκύψει αναφορά για προβλήματα σε οικιστικά κομμάτια, όμως υπάρχει έντονη παρουσία πυροσβεστικών δυνάμεων -τόσο σε οικισμούς, όσο και σε διασπορά. Στο συγκεκριμένο σημείο επιχειρούν 59 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα.

Στην περιοχή μεταξύ Δομβραίνας και Αγίου Νικολάου, η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Οι ισχυροί άνεμοι έχουν εξασθενήσει, γεγονός που συνέβαλε στον περιορισμό της πυρκαγιάς. Ωστόσο, οι φλόγες είναι σε απόσταση αναπνοής από τα πρώτα σπίτια στο Πόρτο Γερμενό.

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Καθοριστική αποδείχθηκε η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες κατάφεραν να αναχαιτίσουν τη φωτιά περίπου 800 μέτρα πριν από τον οικισμό, αποτρέποντας την είσοδό της στην κατοικημένη περιοχή.

Μηχανήματα του στρατού μαζί με δασοκομάντος φτιάχνουν αντιπυρικές ζώνες ώστε η φωτιά να μην φτάσει στο χωριό Προσήλι. Ένα πέπλο καπνού έχει πνίξει την περιοχή, ενώ ενισχύθηκε η ένταση των ανέμων, δυσχεραίνοντας το έργο των πυροσβεστών.

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Παρά τη σχετική ύφεση στο συγκεκριμένο μέτωπο, η πυρκαγιά άφησε πίσω της σημαντικές καταστροφές. Στην ευρύτερη περιοχή της Ξηρονομής έχουν καεί ελαιώνες, καλλιέργειες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι, που κατά τη διάρκεια της ημέρας έφτασαν ακόμη και τα 7 με 8 μποφόρ.

Το μεγαλύτερο μέτωπο εξακολουθεί να απασχολεί τις αρχές στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, του Καλαμακίου και προς το Πόρτο Γερμένο, όπου οι επίγειες δυνάμεις αναμένεται να επιχειρούν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Οι συνεχείς αναζωπυρώσεις και οι ισχυρές ριπές του ανέμου διατηρούν τον κίνδυνο σε πολύ υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν δημιουργηθεί πολλαπλές διάσπαρτες εστίες που συνεχώς εξαπλώνονται.

Στην περιοχή της Δομβραίνας, η φωτιά εξακολουθεί να κινείται προς το βουνό, χωρίς προς το παρόν να απειλεί κατοικημένες περιοχές. Οι πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος του οδικού δικτύου, περιμένοντας την εξέλιξη του μετώπου ώστε να επιχειρήσουν άμεσα όπου χρειαστεί. Παράλληλα, ολόκληρος ο Κορινθιακός Κόλπος παραμένει καλυμμένος από πυκνούς καπνούς, εικόνα που αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής.

Αλλεπάλληλα μηνύματα του 112

Νωρίτερα είχαν σταλεί διαδοχικά μηνύματα του 112 για την εκκένωση του Αγίου Νικολάου και των Αλυκών, ενώ οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά.

Ιδιαίτερα κρίσιμη ήταν η κατάσταση στον Άγιο Βασίλειο, όπου δεκάδες κάτοικοι και παραθεριστές εγκλωβίστηκαν όταν η φωτιά απέκοψε τη μοναδική οδική πρόσβαση προς το χωριό.

Παρά το προειδοποιητικό μήνυμα του 112, αρκετοί κάτοικοι παρέμειναν στις κατοικίες τους, με αποτέλεσμα να χρειαστεί ο απεγκλωβισμός τους δια θαλάσσης.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣

🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας

‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Προσήλι & #Πόρτο_Γερμενό της Περιφερειακής Ενότητας #Αττικής απομακρυνθείτε μέσω #Βιλίων προς #Μάνδρα

‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών

ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026

Οι κάτοικοι των περιοχών Προσήλι, Άγιος Νικόλαος και γειτονικοί οικισμοί έλαβαν επίσης προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση.

Παρά τις αρχικές αντιδράσεις ορισμένων κατοίκων, οι περισσότεροι εγκατέλειψαν εγκαίρως τις κατοικίες τους, ενώ οι αρχές πραγματοποίησαν ελέγχους πόρτα-πόρτα, δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣

🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας

‼️ Αν βρίσκεστε στον #Άγιο_Νικόλαο στην Περιφερειακή Ενότητα #Βοιωτίας απομακρυνθείτε προς #Αλυκή

‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών

ℹ️ https://t.co/epZaj71grH@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026

Στην επιχείρηση συμμετείχαν σκάφη της Πυροσβεστικής, του Λιμενικού αλλά και ιδιώτες, οι οποίοι μετέφεραν με ασφάλεια τους εγκλωβισμένους στην παραλία της Λιβαδόστρας.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣

🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Άγιος_Βασίλειος της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας

‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Πόρτο_Γερμενό παραμείνετε σε ετοιμότητα

‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών

ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026

Ωστόσο, λίγο αργότερα, νέα μεγάλη αναζωπύρωση στο Καλαμάκι επέκτεινε το πύρινο μέτωπο και προς τη συγκεκριμένη περιοχή. Η έγκαιρη επέμβαση των εναέριων μέσων απέτρεψε την περαιτέρω εξάπλωση της πυρκαγιάς.

EUROKINISSI

Μετά τη δύση του ηλίου τα εναέρια μέσα σταμάτησαν τις ρίψεις νερού και το βάρος της επιχείρησης πέρασε αποκλειστικά στις επίγειες δυνάμεις. Οι πυροσβέστες έχουν δημιουργήσει έξι αντιπυρικές ζώνες, επιχειρώντας να επιβραδύνουν την πορεία της φωτιάς και να προστατεύσουν τους οικισμούς.

Οι αρχές εκτιμούν ότι η νύχτα θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη σε πολλαπλά μέτωπα, με στόχο να περιορίσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές.

Δραματική η εκκένωση των κατοίκων από Καλαμάκι και Άγιο Βασίλειο

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού των κατοίκων από τον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας, την ώρα που η φωτιά έκαιγε τα πάντα, ήταν τεράστια και στήθηκε τόσο από θαλάσσης όσο και από τη στεριά.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση 229 ατόμων διά θαλάσσης από την παραλία του Αγίου Βασιλείου προς την περιοχή της Λιβαδόστρατας.

Οι 25 από τους διασωθέντες, κυρίως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, χρειάστηκε να παραμείνουν μέσα στο περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, καθώς αντιμετώπιζαν δυσκολίες κατά την αποβίβασή τους.

Εικόνες με ανθρώπους επιβιβάζονται σε βάρκες για να φύγουν από τον πύρινο όλεθρο, με τον ουρανό να έχει αλλάξει χρώμα από τους καπνούς, δεν άργησαν να προκαλέσουν ρίγη συγκίνησης.

Από τις πιο δραματικές εικόνες, εκείνη από την απομάκρυνση ηλικιωμένης μέσα στο φουσκωτό, να την κρατάει σφιχτά ο αστυνομικός μέσα στους καπνούς.

Η μεγάλη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, με τη συμμετοχή πέντε ιδιωτικών σκαφών, ενός ρυμουλκού και πλοιαρίου του Πυροσβεστικού Σώματος. Στην περιοχή έσπευσαν επίσης περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και επιπλέον πλοίο της Πυροσβεστικής.

Πύρινη κόλαση στην Αχαΐα – Σε ετοιμότητα η Αργολίδα

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν και στο μέτωπο της φωτιάς στις Νεραντζιές της Αιγιάλειας, ενώ στο Φίχτι της Αργολίδας οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουν τις αναζωπυρώσεις.

Η εστία φωτιάς εκδηλώθηκε στην περιοχή Nεραντζιές Αιγιαλείας Αχαΐας νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής. Λίγο μετά τις 18:00 στάλθηκε μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του δήμου Αιγιαλείας, Νίκος Καραΐσκος, «η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη μέσα σε δύσβατο σημείο, ενώ οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης».

Και πρόσθεσε, «οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν συνεχώς, έχοντας να αντιμετωπίσουν και τις αναζωπυρώσεις, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται να επιχειρήσουν και τα εναέρια μέσα».

Επίσης, ο αντιδήμαρχος είπε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ότι «οι υδροφόρες και τα μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του δήμου Αιγιαλείας βοηθούν συνεχώς στο έργο της πυρόσβεσης».

Όσον αφορά στην φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Φλόκα, του δήμου Δυτικής Αχαΐας, αυτή, σύμφωνα με την πυροσβεστική, βρίσκεται σε ύφεση, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να βρίσκονται σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις.

Σχετικά με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην περιοχή Φίχτι, του δήμου Άργους – Μυκηνών, ο αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας, Βασίλης Σιδέρης, είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «η φωτιά που ξέσπασε στο Φίχτι και επεκτάθηκε προς Κουτσοπόδι και Μπόρσα βρίσκεται υπό έλεγχο».

Όπως συμπλήρωσε, «οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται όλο το βράδυ σε πλήρη ετοιμότητα, ώστε να επεμβαίνουν σε περιπτώσεις αναζωπυρώσεων, όπως επίσης και τα υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης».

Μάχη με τις αναζωπυρώσεις στο Ρέθυμνο

Δύσκολη είναι και η τρίτη διαδοχική νύχτα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς η πυρκαγιά παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με ενεργά μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό Κέντρο της Πυροσβεστικής, όλες οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στα ενεργά μέτωπα, ενώ οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Πάντως όπως αυτό έγινε σαφές δεν κινδυνεύει το χωριό Κεραμές, όπως αυτό διαφαίνονταν τις προηγούμενες ώρες.

Παρά το γεγονός ότι η συνολική εικόνα εμφανίστηκε σήμερα το πρωί καλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, οι συνεχείς αναζωπυρώσεις κράτησαν σε διαρκή επιφυλακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις, με το βάρος των επιχειρήσεων να πέφτει κυρίως στην Πρέβελη, τις Κεραμές, τον Δρυμίσκο και τον Ασώματο.

Η δυναμική εξέλιξη της πυρκαγιάς αποτυπώθηκε και στα αλλεπάλληλα μηνύματα του 112 που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας για την προστασία κατοίκων και επισκεπτών. Στις 15:47 ζητήθηκε η απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης προς τα Λευκόγεια. Ακολούθησε στις 16:20 μήνυμα για την απομάκρυνση από τον Δρυμίσκο προς το Σπήλι, στις 16:40 νέο μήνυμα για τις Κεραμές με κατεύθυνση προς τον Κισσό Κάμπο, ενώ στις 16:44 ζητήθηκε η απομάκρυνση από την περιοχή Δρυμισκιανό Αμμούδι προς την Τριόπετρα.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣

🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας

‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Κεραμές της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου απομακρυνθείτε προς #Κισσού_Κάμπος

‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών

ℹ️ https://t.co/epZaj71grH@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026

Οι συνεχείς ενεργοποιήσεις του αριθμού έκτακτης ανάγκης αποτυπώνουν τις διαρκείς μεταβολές των μετώπων, καθώς οι αναζωπυρώσεις, ενισχυόμενες από τους ανέμους, δημιουργούν νέες εστίες και μεταβάλλουν συνεχώς την επιχειρησιακή εικόνα. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό Κέντρο, ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν ανεπτυγμένες σε όλη την πληγείσα περιοχή, δίνοντας μάχη για να περιορίσουν κάθε νέα αναζωπύρωση.

Πηγή φωτό: EUROKINISSI

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς κατοίκους και επισκέπτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και να συμμορφώνονται άμεσα με τα μηνύματα του 112, καθώς οι συνθήκες στο πεδίο μεταβάλλονται διαρκώς και η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα.

EUROKINISSI

Στο μεταξύ, παράλληλα με τη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης, συνεχίζονται και οι δικαστικές εξελίξεις γύρω από τα αίτια της πυρκαγιάς.Δίωξη για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διά παραλείψεως παρ’ υπόχρεω άσκησε η εισαγγελική αρχή Ρεθύμνου σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, στον δήμο Αγίου Βασιλείου. Ο κατηγορούμενος παραπέμπεται αύριο στον ανακριτή Ρεθύμνου προκειμένου να απολογηθεί.

Στο μεταξύ, σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου, Γιάννης Παρασύρης, δήλωσε ότι ο εντολέας του αρνείται την κατηγορία και συγκεκριμένα ανέφερε: «Ως συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου σας μεταφέρω ως δεδομένο ότι αρνείται την κατηγορία του εμπρησμού με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διά παραλείψεως παρ’ υπόχρεω. Αναμένουμε την επίσημη θέση του ΔΕΔΔΗΕ μέσω της πραγματογνωμοσύνης του».

Στις φλόγες και η Περιφερειακή Αιγάλεω

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι για μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τα νεόκτιστα Ασπροπύργου και επεκτάθηκε αμέσως λόγω των θυελλωδών ανέμων στην Περιφερειακή Αιγάλεω, απειλώντας το Χαϊδάρι.

Στο σημείο επιχείρησαν 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, ένα εκ των οποίων για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Για που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, για την οποία λίγο μετά τις 16:00 στάλθηκε μήνυμα του 112 στους κατοίκους του Χαϊδαρίου να απομακρυνθούν προς Περιστέρι. Σε ετοιμότητα βρισκόταν το Ψυχιατρικό νοσοκομείο Αθηνών (Δαφνί) σε περίπτωση εκκένωσης. Μάλιστα, 16 ασθενής με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκαν στο Αττικόν.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣

🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας

‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Αφαία #Χαϊδαρίου και #Άνω_Δάσος #Χαϊδαρίου της Περιφέρειας #Αττικής, απομακρυνθείτε μέσω Λεωφόρου Αθηνών προς #Περιστέρι

‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών

ℹ️ https://t.co/epZaj71grH… — 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026

Οριοθετήθηκαν οι φωτιές σε Άρτα, Εύβοια, Φθιώτιδα

Xωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι πυρκαγιές σε Ασπρόπυργο και Αετό Καρύστου Ευβοίας, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική. Παράλληλα, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής έσβησε η φωτιά που είχε εκδηλωθεί στο Κυπαρίσσι Αταλάντης.

Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κομπότι Άρτας σήμερα 3 περίπου στις 14:45., στην περιοχή του Κομποτίου. Η φωτιά ξέσπασε σε χωματερή και λόγω των ανέμων επεκτάθηκε γρήγορα, με τους κατοίκους να λαμβάνουν μηνύματα από το 112 για να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.

⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣

🆘 Fire in your area

‼️ If you are in #Kompoti in the regional unit of #Arta move away to #Sellades_Stadium

‼️ Follow the instructions of the Authorities

ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026

Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση, με δυνάμεις από την Άρτα, την Αμφιλοχία και τα Γιάννενα. Στην περιοχή επιχείρησαν εναέρια μέσα, 97 πυροσβέστες με 28 υδροφόρα οχήματα και 15 άτομα πεζοπόρων τμημάτων.

Παράλληλα, στη μάχη με τις φλόγες ,συνέδραμαν 5 υδροφόρες των όμορων δήμων και της Περιφέρειας Ηπείρου, κάτοικοι με ό,τι μέσο διέθεταν καθώς και 10 χωματουργικά μηχανήματα έργου, καθώς η περιοχή είναι δύσβατη, χωρίς αγροτικούς δρόμους.

Για την φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάκκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο Αττικής κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες και 20 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Φυλής.

Στη φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρύστου Ευβοίας κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκε 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Καρύστου. Υπενθυμίζεται ότι στις 20:20 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Επέκτασης Καρύστου με κατεύθυνση πρoς Αετό.

⚠️Activation 1⃣1⃣2⃣

🆘 Fire in your area

‼️ If you are in the area eastern extension of #Karistos of the regional unit of #Evia, move away to #Aetos

‼️ Follow the instructions of the Authorities

ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026

Τέλος για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Κυπαρίσσι Αταλάντης επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα ενώ συνδρομή παρείχαν υδροφόρες του Δήμου Λοκρών.

Σε «Red Code» η χώρα

Δύσκολες αναμένονται οι συνθήκες και το Σάββατο 1 Αυγούστου, καθώς για Αττική και Εύβοια προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς ( κατηγορία 5), ενώ πολλές περιοχές της χώρας βρίσκονται στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Για το λόγο αυτό πολλές περιοχές έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code):

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων),

οι Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου,

οι Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης,

οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου),

οι Περιφερειακές Ενότητες Λήμνου, Λέσβου και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,

οι Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης και Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης),

οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,

η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Παράλληλα όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια της έκτακτης ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε χθες από τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, αρχιπύραρχο, Βασίλη Βαθρακογιάννη παρότι όλα τα εναέρια μέσα που διαθέτει το Πυροσβεστικό Σώμα κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν κατέστη εφικτό να πραγματοποιήσουν λήψη νερού και να επιχειρήσουν λόγω των θυελλωδών ανέμων που δημιουργούσαν έντονες αναταράξεις και σοβαρό πρόβλημα στην ασφάλεια των πτήσεων.

Επιπλέον, σε δήλωσή του ο κ. Τουρνάς μετά τη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, για τον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς που προβλέπεται, αναφέρθηκε στις «πρωτόγνωρες συνθήκες από πλευράς ανέμων» που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες στη χώρα ενώ σημείωσε ότι σύσσωμος ο μηχανισμός, το Πυροσβεστικό Σώμα, οι Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι δασικές υπηρεσίες αλλά και οι εθελοντές μας έχουν ριχτεί στη μάχη για να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά συμβάντα. «Οι συνθήκες είναι αντίξοες και ο αγώνας είναι τιτάνιος», ανέφερε χαρακτηριστικά.