Φωτιά στην Βοιωτία: Ενεργοποίηση της υπηρεσίας Copernicus – Άμεση χαρτογράφηση των περιοχών

Στην ενεργοποίηση της υπηρεσίας Copernicus/Emergency Management Service – Mapping για τη χαρτογράφηση των περιοχών του δήμου Θηβαίων και του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Βοιωτία, ανακοίνωσε η Πολιτική Προστασία..

Δύο μεγάλα μέτωπα πυρκαγιάς σε Πόρτο Γερμενό και Δομβραίνα Βοιωτίας βρίσκονται σε εξέλιξη σε μία μέρα ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς εκδηλώθηκαν 73 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Οι μεγαλύτερες εστίες φωτιάς σημειώθηκαν στην Περιφερειακή Αιγάλεω, την Αχαΐα, το Κομπότι Άρτας, την Αργολίδα ενώ σημειώθηκαν αναζωπυρώσεις σε Ρέθυμνο και Πάρο μέσα στην μέρα.

«Κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ως Εθνικό Σημείο Επαφής, ενεργοποίησε την Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service – Mapping (κωδικός ενεργοποίησης EMSR 909) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για περιοχές του Δήμου Θηβαίων, στην Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, οι οποίες επλήγησαν από πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

Τα δεδομένα και οι χάρτες της Υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping θα διατεθούν άμεσα από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δωρεάν για την διαχείριση του έργου τους».