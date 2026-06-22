Φωτιά στην Βοιωτία: Δεκάδες νεκρά ζώα και σοβαρές καταστροφές σε κτηνοτροφική μονάδα και αγροτικές εκτάσεις

Σοβαρές υλικές ζημιές και απώλειες ζωικού κεφαλαίου προκάλεσε η φωτιά που εκδηλώθηκε στο Ακραίφνιο Βοιωτίας, το μεσημέρι της Δευτέρας (22.06.2026).

Λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή της Βοιωτίας, η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις, διανύοντας μια απόσταση περίπου 4 χιλιομέτρων. Μάλιστα, πέρασε την Εθνική Οδό με κατεύθυνση προς τη διασταύρωση του Ταξιάρχη και το παλιό νοσοκομείο.

Παρά την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία προχώρησε και σε αποκλεισμούς σημείων, η διαχείριση του μετώπου αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη.

​Το ισχυρότερο πλήγμα δέχθηκε μια μεγάλη κτηνοτροφική μονάδα που βρισκόταν λίγο πιο πάνω από το νεκροταφείο του χωριού. Η μάντρα κάηκε ολοσχερώς, ενώ οι φλόγες κατέστρεψαν γεωργικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα.

​Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης διατηρούσε στη μονάδα περίπου 60 μοσχάρια καθώς και πρόβατα. Αρκετά από τα ζώα έχασαν τη ζωή τους στις φλόγες, ενώ όσα κατάφεραν να γλιτώσουν έχουν διασκορπιστεί τρομαγμένα στη γύρω περιοχή.

Παράλληλα, η πυρκαγιά προκάλεσε σημαντική ζημιά στον πρωτογενή τομέα, καθώς κάηκαν πολλές εκτάσεις με ελαιόδεντρα και φιστικιές.

Μαρτυρία κατοίκου: «Η φωτιά ήταν πάρα πολύ γρήγορη»

​Ο κάτοικος της περιοχής, Νίκος Ανδρίτσος, περιέγραψε στο Orange Press Agency τις πρώτες εικόνες από το σημείο και την ταχύτητα με την οποία εξαπλώθηκε το μέτωπο: ​«Η φωτιά ήτανε πάρα πολύ γρήγορη γιατί είχε, είχε πάρα πάρα πολύ αέρα και βοήθαγε πάρα πολύ τη φωτιά, έτσι; Η κινητοποίηση έγινε άμεσα από την πυροσβεστική βέβαια, έκλεισαν οι άνθωποι κάποια σημεία αλλά ήταν ανεξέλεγκτη λόγω της μεγάλης, είχε πάρα πολύ αέρα.

​Πήρε μεγάλη έκταση η φωτιά, να καούνε πάρα πολλά ελαιόδεντρα, έτσι; Φιστικιές, εκτός από αυτό και στη φάρμα εδώ πέρα με τα ζωντανά του ανθρώπου εδώ πέρα έχει εξήντα μοσχάρια είχε, εκτός τα πρόβατα που είδα και μηχανήματα. Βλέπω έχει σώσει αρκετά μηχανήματα από εδώ αλλά εντάξει, έπαθε μεγάλη ζημιά, έτσι;

​Είναι και άλλες εκτάσεις. Η φωτιά πέρασε περίπου τα τέσσερα χιλιόμετρα, πέρασε την Εθνική Οδό με κατεύθυνση παλιό νοσοκομείο, έτσι; Στη διασταύρωση Ταξιάρχη με το παλιό νοσοκομείο είχε μεγάλη, μεγάλη έκταση η φωτιά λόγω του αέρα».