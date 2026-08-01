Φωτιά στην Αχαΐα: Μήνυμα του 112 «απομακρυνθείτε προς Άλσος και Νερατζιές»

Μήνυμα στους κατοίκους τεσσάρων περιοχών στην Αχαΐα έστειλε το 112 για τη φωτιά που είναι σε εξέλιξη στην Αιγιάλεια από το απόγευμα της Παρασκευής (31.7.26).

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Αρραβωνίτσα, Συνανιά, Αγίους Θεοδώρους και Λιδορίκι της ΠΕ Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Άλσος και Νερατζιές. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112 για τη φωτιά στην Αιγιάλεια.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣

🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας

‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Αρραβωνίτσα #Συνανιά #Αγίους_Θεοδώρους & #Λιδορίκι της Π.Ε. #Αχαΐας απομακρυνθείτε προς #Άλσος & #Νερατζιές

‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών

ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 1, 2026

Με το πρώτο φως της ημέρας επανήλθαν στη μάχη και τα εναέρια μέσα.

Τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα πραγματοποιούν ρίψεις νερού, υποστηρίζοντας τις επίγειες δυνάμεις που επιχειρούν αδιάκοπα από τη νύχτα.

Στο πεδίο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και της 9ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας οι δυνάμεις επικέντρωσαν τις προσπάθειές τους κοντά στις κοινότητες Αρραβωνίτσα και Νέος Ερινεός.