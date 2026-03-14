Φωτιά στην Αρραβωνίτσα Αχαΐας – Συναγερμός στην πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (13.03.2026) στην περιοχή Αρραβωνίτσα του Δήμου Αιγιαλείας, στην Αχαΐα.
Η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη, σε αγροτοδασική έκταση στην Αχαΐα.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Αρραβωνίτσα του δήμου Αιγιαλείας, Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρου της 6ης #ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 13, 2026
Πηγή newsit.gr