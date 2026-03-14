Ελλάδα

Φωτιά στην Αρραβωνίτσα Αχαΐας – Συναγερμός στην πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (13.03.2026) στην περιοχή Αρραβωνίτσα του Δήμου Αιγιαλείας, στην Αχαΐα.

Η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη, σε αγροτοδασική έκταση στην Αχαΐα.

Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.

Πηγή newsit.gr

Σχετικά Άρθρα