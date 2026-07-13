Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή του Άβαντα στην Αλεξανδρούπολη λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της Κυριακής (12.07.2026). Επί τόπου η Πυροσβεστική με επίγεια και εναέρια μέσα.

Η φωτιά που εκδηλώθηκε στην Αλεξανδρούπολη καίει χαμηλή βλάστηση.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Όπως έγινε γνωστό, στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ και έξι πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο και τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν – επιπλέον – υδροφόρες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Την ίδια ώρα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου μεταβαίνει στην περιοχή, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Τελικά, το πύρινο μέτωπο ελέγχθηκε πλήρως στις 9:30 το βράδυ.