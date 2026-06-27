Φωτιά στην Άρτα: Στη Βλαχέρνα, κινητοποιήθηκαν 7 εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε αργά το μεσημέρι του Σαββάτου (27.06.2026) στην Άρτα, και ποιο συγκριμένα στη θέση «Κεραίες» στη Βλαχέρνα.

Η φωτιά στην Άρτα μέχρι στιγμής δεν απειλεί κατοικίες και υποδομές.

Κινητοποιήθηκαν άμεσα 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Κεραίες στα Βλαχερνά Άρτας. Επιχειρούν 29 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της #5ης_ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 5 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2026

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Άρτας, μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Παράλληλα, σήμερα εκδηλώθηκαν φωτιές στη Ναύπακτο, στη Στυλίδα, στην Βοιωτία και στην Εύβοια, στην περιοχή Σπαθάρι.