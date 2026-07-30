Ελλάδα

Φωτιά στην Άνδρο – Μήνυμα από το 112 «απομακρυνθείτε προς Μπατσί»

Μέτσοβο: Έπεσε πυροσβεστικό ελικόπτερο στη Λίμνη Αώου – 2 τραυματίες

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλαιόπολη στην Άνδρο, το μεσημέρι της Πέμπτης (30.7.26).

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την φωτιά στην Άνδρο περίπου στις 14:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 12 πυροσβέστες και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί 1 ελικόπτερο .

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του δήμου Ανδρου.

Στις 14:31 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή της Παλαιόπολης με κατεύθυνση προς Μπατσί.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Στην περιοχη πνέουν ισχυροί άνεμοι έως 7 μποφόρ.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Πηγή newsit.gr

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