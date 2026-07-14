Φωτιά στα Ψακούδια Χαλκιδικής κοντά σε σπίτια

Φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 11.15 το πρωί της Τρίτης (14.07.2026) σε αγροτική έκταση στα Ψακούδια Χαλκιδικής.

Η φωτιά στη Χαλκιδική εκδηλώθηκε κοντά σε σπίτια προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, με 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν, επίσης, υδροφόρες του Δήμου Πολυγύρου.

Στην περιοχή μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς