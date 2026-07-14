Ελλάδα

Φωτιά στα Ψακούδια Χαλκιδικής κοντά σε σπίτια

Φωτιά στα Ψακούδια Χαλκιδικής κοντά σε σπίτια

Φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 11.15 το πρωί της Τρίτης (14.07.2026) σε αγροτική έκταση στα Ψακούδια Χαλκιδικής.

Η φωτιά στη Χαλκιδική εκδηλώθηκε κοντά σε σπίτια προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, με 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν, επίσης, υδροφόρες του Δήμου Πολυγύρου.

Στην περιοχή μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς

Πηγή newsit.gr

Σχετικά Άρθρα