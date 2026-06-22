Ελλάδα

Φωτιά στα Σπάτα: Σηκώθηκαν 5 εναέρια μέσα

Φωτιά στα Σπάτα: Σηκώθηκαν 5 εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (22.06.2026) στα Σπάτα.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για τη φωτιά που εκδηλώθηκε επί της Λεωφόρου Σπάτων, πολύ κοντά στο ύψος του Αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» και δίπλα από επιχειρήσεις χωρίς όμως να κινδυνεύει άμεσα ο οικισμός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λόγω των ανέμων έχει αποκτήσει δυναμική και καίγονται ελαιόδεντρα, ξηρά χόρτα και χαμηλή βλάστηση.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν και κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 2 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα, 45 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, εθελοντές και ΟΤΑ.

Πηγή newsit.gr