Φωτιά στα Σπάτα: Σηκώθηκαν 5 εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (22.06.2026) στα Σπάτα.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για τη φωτιά που εκδηλώθηκε επί της Λεωφόρου Σπάτων, πολύ κοντά στο ύψος του Αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» και δίπλα από επιχειρήσεις χωρίς όμως να κινδυνεύει άμεσα ο οικισμός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λόγω των ανέμων έχει αποκτήσει δυναμική και καίγονται ελαιόδεντρα, ξηρά χόρτα και χαμηλή βλάστηση.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 3 Ε/Π και 2 Α/Φ. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 22, 2026

Άμεσα ειδοποιήθηκαν και κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 2 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα, 45 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, εθελοντές και ΟΤΑ.