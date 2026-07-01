Φωτιά στα Μέθανα – Ρίψεις νερού από εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Γεώργιος Μεθάνων, το απόγευμα της Τετάρτης (1.7.26).

Για την κατάσβεση της φωτιάς στα Μέθανα, κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 38 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα.

Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Γεώργιος Μεθάνων. Κινητοποιήθηκαν 38 #πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 1, 2026

Συνδρομή από υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.