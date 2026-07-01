Ελλάδα

Φωτιά στα Μέθανα – Ρίψεις νερού από εναέρια μέσα

Φωτιά στα Μέθανα – Ρίψεις νερού από εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Γεώργιος Μεθάνων, το απόγευμα της Τετάρτης (1.7.26).

Για την κατάσβεση της φωτιάς στα Μέθανα, κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 38 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα.

Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

 

Συνδρομή από υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πηγή newsit.gr

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