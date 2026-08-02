Φωτιά στα Μέγαρα: Νύχτα αγωνίας για Κανδήλι, Κρύο Πηγάδι, Άγιο Νεκτάριο και Λούμπα Βιλίων – Αντιπυρικές ζώνες και 112 για εκκενώσεις 4 περιοχών

Για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τον χρόνο και τις φλόγες στη μεγάλη φωτιά στα Μέγαρα, με στόχο να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο πριν ξημερώσει. Όλες οι προσπάθειες επικεντρώνονται στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, ώστε με το πρώτο φως της ημέρας να υπάρχουν καλύτερες προϋποθέσεις για να τεθεί υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική.

Μηχανήματα του Στρατού, της Περιφέρειας Αττικής, των Δήμων και εργολάβοι του προγράμματος Antinero εργάζονται ασταμάτητα υπό τις οδηγίες της Δασικής Υπηρεσίας, ανοίγοντας αντιπυρικές ζώνες ανατολικά και βόρεια του Αγίου Νεκταρίου για να μπορέσουν να ανακόψουν τη φωτιά που καίει μαινόμενη.

Οι αρμόδιοι εκτιμούν ότι αν οι εργασίες προχωρήσουν όπως έχει σχεδιαστεί μέσα στη νύχτα, οι επίγειες δυνάμεις θα έχουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις της Δευτέρας.

Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η φωτιά εξακολουθεί να έχει δύο ενεργά μέτωπα. Το ένα βρίσκεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν σκληρή μάχη στο Κρύο Πηγάδι, ενώ το δεύτερο κινείται προς τα Μέγαρα και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Κανδήλι. Στο Κρύο Πηγάδι έχουν ήδη καεί σπίτια, ενώ μεγάλη ανησυχία επικρατεί και στη Λούμπα, έξω από τα Βίλια. Νωρίτερα το βράδυ, οι φλόγες είχαν κυκλώσει τον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου.

Δείτε όλα όσα έγιναν στα πύρινα μέτωπα της χώρας έως τώρα εδώ.

Την ίδια ώρα, βαριά σκιά στις επιχειρήσεις έχει ρίξει η τραγωδία με τη σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων πάνω από την Ψάθα. Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας σύνδεσμος του ενός πληρώματος, ενώ ο Βρετανός πιλότος και ο Έλληνας σύνδεσμος του δεύτερου ελικοπτέρου τραυματίστηκαν ελαφρά. Μετά το δυστύχημα, τα ελικόπτερα Bell καθηλώθηκαν και έτσι η συνδρομή από εναέρια μέσα ήταν ακόμη πιο περιορισμένη.

Στο μεταξύ, οι ισχυροί άνεμοι συνεχίζουν να δυσκολεύουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης και σε αρκετές περιπτώσεις δεν επιτρέπουν την ασφαλή δράση των εναέριων μέσων. Στην επιχείρηση σε Αττική και Βοιωτία συμμετέχουν συνολικά 496 πυροσβέστες, 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, εθελοντές και 134 οχήματα, ενώ συνδράμουν και πυροσβέστες από τη Γαλλία και τη Ρουμανία που βρίσκονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού προεγκατάστασης.

Κατά τη διάρκεια της Κυριακής εστάλησαν αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις σε περιοχές όπως η Τούτουλη, η Νέα Δάφνη, ο Πευκενέας, ο Άγιος Σαράντης, η ΒΙΠΕ Μεγάρων, το Κανδήλι και η Αγία Σκέπη, ενώ οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής παραμένουν σε επιφυλακή περιμένοντας την πιο κρίσιμη μάχη με το πρώτο φως της ημέρας.

Περίπου στις 11 το βράδυ, εστάλησαν νέα μηνύματα από το 112 για εκκένωση 4 περιοχών. Συγκεκριμένα, οι πολίτες των περιοχών Λούμπα Άνω Αλεποχώρι, Μορφέικα, Στάνες και Μόρφα, κλήθηκαν να εκκενώσουν προς Μέγαρα μέσω επαρχιακής οδού Μεγάρων – Αλεποχωρίου.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣

🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας

‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Λούμπα #Άνω_Αλεποχώρι #Μορφέικα #Στάνες_Μόρφα της Περιφερειακής Ενότητας #Δυτικής_Αττικής απομακρυνθείτε μέσω επαρχιακής οδού Μεγάρων – Αλεποχωρίου προς #Μέγαρα

‼️ Ακολουθείτε τις… — 112 Greece (@112Greece) August 2, 2026

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μεγαρέων, Παναγιώτη Μαργέτη, έγινε προληπτική εκκένωση των περιοχών, για παν ενδεχόμενο, καθώς είναι βράδυ και οι συνθήκες θα μπορούσαν να εξελιχθούν προς το χειρότερο το βράδυ που δεν υπάρχουν και εναέρια μέσα.

220 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε μία εβδομάδα

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και την Κυριακή εκδηλώθηκαν συνολικά 220 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα.

«Το Πυροσβεστικό Σώμα κλήθηκε να διαχειριστεί σειρά ιδιαίτερα απαιτητικών και ταυτόχρονων συμβάντων», ανέφερε ο εκπρόσωπος, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα μέτωπα της Πάρου, του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου, της Αιγιάλειας, της Φωκίδας, της Λέσβου και της Καλύμνου.

Την ίδια ώρα, σε ύφεση βρίσκονται οι πυρκαγιές σε Σκάλωμα Φωκίδας και Αιγιάλεια, όπου δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα και οι δυνάμεις πραγματοποιούν διαβροχές. Υπό έλεγχο τέθηκαν οι πυρκαγιές σε Σταθαίικα Αργους, Νέα Τένεδο Χαλκιδικής, Αλώνια Σαμοθράκης και Χρυσούπολη Καβάλας.

Κεφαλονιά: Χωρίς ενεργό μέτωπο η μεγάλη φωτιά στην Πάστρα

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Πάστρας, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Κεφαλονιάς, μετά από πολύωρη μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η εικόνα παρουσιάζεται αισθητά βελτιωμένη, καθώς οι φλόγες έχουν περιοριστεί και δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, ισχυρές επίγειες δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, πραγματοποιώντας συνεχείς διαβροχές και ελέγχους σε καπνίζοντα σημεία, προκειμένου να αποτραπούν πιθανές αναζωπυρώσεις.

Τριάντα τρεις συλλήψεις

Παράλληλα, από τις έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού πραγματοποιήθηκαν 33 συλλήψεις μέσα σε πέντε ημέρες, από τις οποίες οι 30 αφορούν εμπρησμό από αμέλεια και οι τρεις εμπρησμό από πρόθεση. Επιβλήθηκαν επίσης 22 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 70.100 ευρώ.

Μεταξύ των σημαντικότερων υποθέσεων περιλαμβάνονται οι τέσσερις συλλήψεις στην Πάρο για την πυρκαγιά που ξεκίνησε σε χώρο απορριμμάτων, καθώς και οι συλλήψεις στο Φίχτι Αργολίδας, όπου η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από σπινθήρα κατά τη διάρκεια γεωργικών εργασιών.

Για την πυρκαγιά στην Κεφαλονιά, τα στοιχεία της προανάκρισης δείχνουν ότι προκλήθηκε με τη χρήση γυμνής φλόγας και έκαψε περισσότερα από 6.000 στρέμματα. Ο φερόμενος ως υπαίτιος συνελήφθη για εμπρησμό από πρόθεση.

Σε ό,τι αφορά τη φωτιά στη Βοιωτία, η Πυροσβεστική διευκρίνισε ότι δεν ξεκίνησε από ανεμογεννήτριες ή εγκαταστάσεις αιολικού πάρκου, αλλά από γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από αυτές.

Τα μέτωπα της πυρκαγιάς στην Αττική

Σύμφωνα με την τελευταία εικόνα από το πύρινο μέτωπο, οι μεγαλύτερες προσπάθειες των πυροσβεστών επικεντρώνονται στο Κανδήλι Μεγάρων, στο Κρύο Πηγάδι, στον Άγιο Νεκτάριο και στην περιοχή Λούμπα στα Βίλια, όπου οι φλόγες συνεχίζουν να δοκιμάζουν τις αντοχές των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Στο Κρύο Πηγάδι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διάνοιξης αντιπυρικής ζώνης, με στόχο να δημιουργηθεί ένα ισχυρό ανάχωμα που θα ανακόψει την πορεία της φωτιάς. Ωστόσο, το μέτωπο εξαπλώνεται προς τα ανατολικά, καλύπτοντας πλέον ολόκληρη τη βουνοπλαγιά, ενώ οι φλόγες μέσα σε ελάχιστο χρόνο τύλιξαν μεγάλο τμήμα του όρους Πατέρα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την Πυροσβεστική, τα «κόκκινα» μέτωπα αυτή τη στιγμή (ώρα 23:00) είναι στο Κρύο Πηγάδι, στον Άγιο Νεκτάριο και στο Κανδήλι Μεγάρων. Φλόγα υπάρχει και σε εστίες στην περιοχή της Ψάθας. Ειδικά για το Κρύο Πηγάδι και τον Άγιο Νεκτάριο, υπάρχει μια «πολιορκία» από μεγάλες φλόγες, οι οποίες απειλούν κατοικίες -δίχως να έχει επιβεβαιωθεί ακόμα αν έχουν ήδη προκληθεί εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια. Αυτό προμηνύει μια μεγάλη και δύσκολη νύχτα, καθώς και ότι η μάχη θα συνεχιστεί και το πρωί.

Σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες στο Κρύο Πηγάδι

Παρά το γεγονός ότι για ένα διάστημα η εικόνα στο Κρύο Πηγάδι έδειχνε να βελτιώνεται, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής, καθώς συνεχίζουν να εμφανίζονται νέες εστίες φωτιάς που αναζωπυρώνουν το μέτωπο.

Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε προς τα ανατολικά, καλύπτοντας ολόκληρη τη βουνοπλαγιά, ενώ διάσπαρτες κατοικίες δεν κατάφεραν να γλιτώσουν από τις φλόγες και καταστράφηκαν.

Την ίδια ώρα, η φωτιά κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα στο όρος Πατέρας, καλύπτοντας μέσα σε λίγα λεπτά μεγάλη έκταση της πλαγιάς. Μέχρι στιγμής η περιοχή της Ψάθας δεν απειλείται άμεσα, ωστόσο ακόμη δύο σπίτια στο όρος Πατέρας παραδόθηκαν στις φλόγες.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δυτική Αττική

Συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δυτική Αττική καθώς είναι σε εξέλιξη πυρκαγιά σε διάφορα μέτωπα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, πραγματοποιούνται οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:

-Στην επαρχιακή οδό Οινόης-Πόρτο Γερμενού από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι, προς Πόρτο Γερμενό

-Στην οδό Αγ. Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας- Θηβών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό ΤΙΤΑΝ

– Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από την παραλία Ψάθας, ρεύμα προς Ψάθα

-Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων-Αλεποχωρίου από το ύψος ανώνυμης οδού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον οικισμό Λούμπα και προς Αλεποχώρι

-Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων-Αλεποχωρίου στο ύψος μετά τον οικισμό ‘Ανω Αλεποχώρι, από το ύψος ανώνυμης οδού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον οικισμό Λούμπα

-Στη συμβολή της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου-Μεγάρων με ανώνυμη οδό μετά το αγρόκτημα περιβολάκι στο ρεύμα προς οικισμό Βένιζα

– Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων-Αλεποχωρίου στο ύψος της Κων. Μπερδέλη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρι

-Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων-Αλεποχωρίου από το ύψος του οινοποιείου «Μαργέτης» , στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρι

– Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος του καταστήματος με την επωνυμία «AGORA PSATHA», στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό

-Στην ανώνυμη οδό στο ύψος της φάρμας «Διόσκουροι» στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βένιζα.