Φωτιά στα Βορίζια – Μήνυμα 112 στους κατοίκους

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (21.07.2026) στα Βορίζια Ηρακλείου στην Κρήτη, εξαιτίας της οποίας μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και σημείο της φωτιάς επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του δήμου Φαιστού.

Η φωτιά είναι σε χαράδρα κοντά σε χωριό χωρίς ωστόσο να απειλείται, σύμφωνα με το ΕΡΤnews.

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Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βορίζια της Περιφερειακής Ενότητας #Ηρακλείου

Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών

https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 21, 2026

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βορίζια της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρεται στο μήνυμα από το 112 για τη φωτιά.