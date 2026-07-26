Φωτιά στα Βασιλικά Φθιώτιδας – Επιχειρούν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι (26.07.2026) σε δασική έκταση στα Βασιλικά Φθιώτιδας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή προς κατοικημένες περιοχές.

Στη φωτιά στη Φθιώτιδα, επιχειρούν 43 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 4ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων και 12 πυροσβεστικών οχημάτων.

Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, με στόχο τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή της επέκτασής της.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση, στην περιοχή Βασιλικά Φθιώτιδας.

Κινητοποιήθηκαν 43 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης #ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της ΓΓΠΠ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 26, 2026

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας , ενισχύοντας τις προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων.