Φωτιά σε ταράτσα σπιτιού στους Αγίους Αναργύρους: Ακούστηκαν εκρήξεις – Δείτε βίντεο

Συναγερμός σήμανε στο απόγευμα της Κυριακής 02.11.2025 για φωτιά σε σπίτι στους Αγίους Αναργύρους.

Η φωτιά ξέσπασε σε ταράτσα σπιτιού και αμέσως κινητοποιήθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεσή της.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ακούστηκαν αρχικά εκρήξεις -πιθανώς από φιάλες αερίου- και στη συνέχεια εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά με τον πυκνό μαύρο καπνό να είναι ορατός από μακριά.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα καθώς και μεγάλος αριθμός αστυνομικών και απομάκρυναν κατοίκους και γείτονες από το σημείο.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, μια μεγάλη σιδεριά πολύ πιθανόν από εξωτερική μονάδα air-condition βρίσκεται στο έδαφος, αφού τινάχτηκε στον αέρα.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγη ώρα αργότερα με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν να βρίσκονται στο σημείο.