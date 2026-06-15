Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας 15.06.2026, στη Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε συνεργείο αυτοκινήτων στην οδό Ευζώνων στη Θεσσαλονίκη και άμεσα έφτασαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεσή της.

Όπως φαίνεται από τα βίντεο και τις εικόνες που εξασφάλισε το newsit.gr, οι πυκνοί μαύροι καπνοί, φαίνονται από πολύ μακριά και πνίγουν τη γειτονιά που εκδηλώθηκε το συμβάν.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/06/thessaloniki-fotia-synergeio.mp4

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να μην εξαπλωθεί σε παραδίπλα κτίρια και να τη σβήσουν όσο πιο άμεσα γίνεται, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα.

Οι αρχές έχουν απομακρύνει τους κατοίκους από την 3ώροφη πολυκατοικία ενώ στην περιοχή έχει προκληθεί αναστάτωση.

Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις και μαρτυρίες, εξετάζεται αν η φωτιά ξέσπασε από αυτοκίνητο που έκανε σέρβις εκείνη την στιγμή.

To άρθρο Φωτιά σε συνεργείο αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη: Εκκενώθηκαν κτίρια – Δείτε βίντεο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr