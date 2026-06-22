Ελλάδα

Φωτιά σε σκάφος στο ναυπηγείο της Σαλαμίνας – 25 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο

Φωτιά σε σκάφος στο ναυπηγείο της Σαλαμίνας – 25 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο

Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για φωτιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί (22.06.2026) μέσα στο ναυπηγείο της Σαλαμίνας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε μικρό σκάφος στο ναυπηγείο στη Σαλαμίνα, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις για να μην επεκταθεί και σε άλλα σκάφη.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα.

«Πυρκαγιά σε μικρό σκάφος μέσα στο ναυπηγείο στη Σαλαμίνα. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα», αναφέρει το tweet της πυροσβεστικής.

Πηγή newsit.gr

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