Φωτιά σε σκάφος στο ναυπηγείο της Σαλαμίνας – 25 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο

Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για φωτιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί (22.06.2026) μέσα στο ναυπηγείο της Σαλαμίνας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε μικρό σκάφος στο ναυπηγείο στη Σαλαμίνα, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις για να μην επεκταθεί και σε άλλα σκάφη.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε πλοιάριο εντός ναυπηγείου στη Σαλαμίνα. Επιχειρούν 25 #πυροσβέστες με 8 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 22, 2026

«Πυρκαγιά σε μικρό σκάφος μέσα στο ναυπηγείο στη Σαλαμίνα. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα», αναφέρει το tweet της πυροσβεστικής.