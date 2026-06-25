Φωτιά σε εργοστάσιο χαρτιών στο Ηράκλειο: Καίγονται τρία σπίτια, μήνυμα του 112 για τους καπνούς

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (25.06.2026) σε εργοστάσιο χαρτιού κοντά σε σπίτια, στην περιοχή Άγιος Ιωάννης Χωστός στο κέντρο του Ηρακλείου.

Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω του εύφλεκτου υλικού που υπάρχει στο εργοστάσιο στο Ηράκλειο, με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση κινητοποίηση ισχυρής πυροσβεστικής δύναμης για την κατάσβεσή της, σύμφωνα, με το neakriti.gr.

Σύμφωνα με το LiveNews, η φωτιά έχει επεκταθεί σε κατοικίες και μαγαζιά, με αναφορές να κάνουν λόγο για τρία σπίτια και ένα μαγαζί που έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Δεν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος.

Οι πυροσβέστες δίνουν αγώνα για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωσή του. H πυρκαγιά χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα έντονη εξαιτίας της φύσης του υλικού που καίγεται, ενώ πρόκειται για κατοικημένη περιοχή, γεγονός που αυξάνει την ανησυχία.

Το έργο της πυροσβεστικής δυσχαιρένουν οι ισχυροί άνεμοι, ενώ δυσκολίες υπάρχουν και στην πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων, λόγω της στενότητας των δρόμων.

Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 3ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε, 8 οχήματα, ενώ στη μάχη της κατάσβεσης έχει ριχτεί και ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε αποθηκευτικό χώρο, στο #Hράκλειο Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου της 3ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 8 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 25, 2026

Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού ενεργοποιήθηκε το 112, με προειδοποιητικό μήνυμα να αποστέλλεται στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών εξαιτίας των πυκνών καπνών.

Ενεργοποίηση

Πυρκαγιά σε αποθήκη ξυλείας στην περιοχή #Αγίου_Ιωάννη Χωστού Ηρακλείου της Περιφερειακής Ενότητας #Ηρακλείου Κρήτης. Καπνός στη περιοχή.

Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα.

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.… — 112 Greece (@112Greece) June 25, 2026

Οι καπνοί είναι ορατοί από μεγάλο μέρος της πόλης, με την εικόνα να προκαλεί έντονη κινητοποίηση των αρχών και ανησυχία στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.