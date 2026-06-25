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Φωτιά σε εργοστάσιο χαρτιών στο Ηράκλειο: Καίγονται τρία σπίτια, μήνυμα του 112 για τους καπνούς

Φωτιά σε εργοστάσιο χαρτιών στο Ηράκλειο: Καίγονται τρία σπίτια, μήνυμα του 112 για τους καπνούς

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (25.06.2026) σε εργοστάσιο χαρτιού κοντά σε σπίτια, στην περιοχή Άγιος Ιωάννης Χωστός στο κέντρο του Ηρακλείου.

Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω του εύφλεκτου υλικού που υπάρχει στο εργοστάσιο στο Ηράκλειο, με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση κινητοποίηση ισχυρής πυροσβεστικής δύναμης για την κατάσβεσή της, σύμφωνα, με το neakriti.gr.

Σύμφωνα με το LiveNews, η φωτιά έχει επεκταθεί σε κατοικίες και μαγαζιά, με αναφορές να κάνουν λόγο για τρία σπίτια και ένα μαγαζί που έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Δεν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος.

Οι πυροσβέστες δίνουν αγώνα για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωσή του. H πυρκαγιά χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα έντονη εξαιτίας της φύσης του υλικού που καίγεται, ενώ πρόκειται για κατοικημένη περιοχή, γεγονός που αυξάνει την ανησυχία.

Το έργο της πυροσβεστικής δυσχαιρένουν οι ισχυροί άνεμοι, ενώ δυσκολίες υπάρχουν και στην πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων, λόγω της στενότητας των δρόμων.

Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 3ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε, 8 οχήματα, ενώ στη μάχη της κατάσβεσης έχει ριχτεί και ελικόπτερο.

Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού ενεργοποιήθηκε το 112, με προειδοποιητικό μήνυμα να αποστέλλεται στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών εξαιτίας των πυκνών καπνών.

Οι καπνοί είναι ορατοί από μεγάλο μέρος της πόλης, με την εικόνα να προκαλεί έντονη κινητοποίηση των αρχών και ανησυχία στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Πηγή newsit.gr

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