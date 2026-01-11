Φωτιά σε εργοστάσιο στο Κορωπί: Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί της Κυριακής (11.1.26) σε αποθηκευτικό χώρο εργοστασίου στο Κορωπί Αττικής, προκαλώντας έντονη κινητοποίηση των Αρχών.

Οι φλόγες της φωτιάς που ξέσπασε στο Κορωπί έγιναν γρήγορα ορατές από μεγάλη απόσταση, ενώ στο σημείο σήμανε συναγερμός.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στο Κορωπί Αττικής. Επιχειρούν 27 #πυροσβέστες με 10 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 11, 2026

Συγκεκριμένα, 27 πυροσβέστες με 10 οχήματα προσπαθούν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες των όμορων δήμων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 02:00 το πρωί, σε δύο αποθήκες εταιρείας, με τις φλόγες να έχουν κάψει το εσωτερικό τους.

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ στον ένα χώρο υπάρχουν πλαστικά που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών και στην άλλη, αυγά. Στην περιοχή υπάρχει πυκνός καπνός και η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική.