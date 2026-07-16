Φωτιά σε επιχείρηση στο Μενίδι: Διακοπή κυκλοφορίας στη Λ. Δημοκρατίας

Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (16.07.2026) στο Μενίδι μετά από φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση με τρόφιμα.

Στο σημείο έχει σπεύσει μεγάλη πυροσβεστική δύναμη για να θέσει την φωτιά υπό έλεγχο ενώ η αστυνομία έθεσε σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους κοντά στην επιχείρηση του Μενιδίου όπου καίγεται.

#Πυρκαγιά σε κατάστημα σε περιοχή του δήμου Αχαρνών. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 6 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 16, 2026

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κυκλοφορία έχει διακοπεί σε τμήμα της Λ. Δημοκρατίας στο ρεύμα προς Μενίδι.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα.