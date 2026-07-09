Ελλάδα

Φωτιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης (9.7.26) στην περιοχή του Ασπροπύργου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο. Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές αν η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε κατάστημα ανταλλακτικών ή σε χώρο με παλιοσίδερα. 

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα, έχουν κινητοποιηθεί 32 πυροσβέστες με 9 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

 

 

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς. 

Πηγή newsit.gr