Φωτιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης (9.7.26) στην περιοχή του Ασπροπύργου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο. Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές αν η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε κατάστημα ανταλλακτικών ή σε χώρο με παλιοσίδερα.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα, έχουν κινητοποιηθεί 32 πυροσβέστες με 9 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

#Πυρκαγιά σε χώρο εμπορίου στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 9, 2026

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς.