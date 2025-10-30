Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο – Απεγκλωβίστηκαν δυο ηλικιωμένη, τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (30.10.2025) στο Παλαιό Φάληρο όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα της περιοχής.

Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα από της οδού Λινου Παντ. στο Παλαιό Φάληρο και ευτυχώς τέθηκε άμεσα σε πλήρη έλεγχο.

Επί τόπου έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα – οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μάχη προκειμένου η φωτιά να μην επεκταθεί σε γειτονικά διαμερίσματα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από το σημείο απεγκλωβίστηκαν δύο ηλικιωμένοι και παραδόθηκαν στο ΕΚΑΒ.