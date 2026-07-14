Φωτιά σε διαμέρισμα στα Άνω Πατήσια

Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στα Άνω Πατήσια με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί άμεσα η πυροσβεστική.

Το διαμέρισμα 3ου ορόφου όπου έπιασε η φωτιά βρίσκεται στη συμβολή της Λεωφ. Ηρακλείου με την οδό Λασκαράτου, στα Άνω Πατήσια.

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#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα, στη συμβολή της λεωφ. Ηρακλείου με την οδό Λασκαράτου, στην #Αθήνα. Επιχειρούν 18 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 14, 2026

Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.