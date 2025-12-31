Ελλάδα

Φωτιά σε βυτιοφόρο στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Σερρών: Έκλεισε και στα δύο ρεύματα ο δρόμος

Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης 31.12.2025, σε βυτιοφόρο όχημα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Σερρών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 09:15, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες, με αποτέλεσμα το βυτιοφόρο που βρισκόταν στο 19ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Σερρών να καταστραφεί ολοσχερώς.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με 22 πυροσβέστες και 9 οχήματα, ενώ για προληπτικούς λόγους η κυκλοφορία διεκόπη και στα δύο ρεύματα της εθνικής οδού.

 

Ο οδηγός κατάφερε να απομακρυνθεί έγκαιρα από το βυτιοφόρο και είναι καλά στην υγεία του.

Photo

ΠυροσβέστεςΠυροσβέστες
Photo / Eurokinissi
ΠυροσβέστεςΠυροσβέστες
Photo / Eurokinissi

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις ενέργειες για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και την ασφαλή απομάκρυνση του οχήματος από το οδόστρωμα.

