Φωτιά σε Αττική και Βοιωτία: Βραχυκύκλωμα «δείχνει» το πόρισμα – Οι κακοτεχνίες στο δίκτυο και το περιστατικό του Ιουνίου

Τα αίτια της καταστροφικής φωτιάς που κατέκαψε τεράστιες εκτάσεις γης σε Αττική και Βοιωτία προσπαθούν να εξακριβώσουν οι Αρχές, ενώ στη δημοσιότητα δόθηκε η έκθεση αυτοψίας που συνέταξε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά, στη θέση «Μαύρο Σπιθάρι» Βοιωτίας.

Σύμφωνα με την αυτοψία, οι πραγματογνώμονες που ερευνούν τα αίτια της φωτιάς σε Αττική και Βοιωτία καταγράφουν τεχνικές ελλείψεις, κατασκευαστικές αστοχίες και κακοτεχνίες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του αιολικού πάρκου, – που εκμεταλλεύεται ιδιώτης – τις οποίες φέρεται να συνδέουν με βραχυκύκλωμα και τη δημιουργία σπινθήρων που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς, αποκαλύπτει ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ.

Το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), το οποίο έφτασε στην περιοχή περίπου οκτώμισι ώρες μετά το ξέσπασμα της φωτιάς, δεν εντόπισε υπολείμματα εμπρηστικών μηχανισμών, ίχνη ανθρώπινης παρουσίας, ενδείξεις θερμών εργασιών, υλικά που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αυτανάφλεξη, υπολείμματα καπνίσματος ή σημάδια που να παραπέμπουν σε πιθανό τουφεκισμό του ιδιωτικού εναέριου δικτύου ηλεκτροδότησης.

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το ιδιωτικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται από υπόγειο σε εναέρια γραμμή, η οποία στηρίζεται σε ξύλινους στύλους και καταλήγει στις εγκαταστάσεις του αιολικού πάρκου.

Η έκθεση συνοδεύεται από εκτενές φωτογραφικό υλικό, με τους πραγματογνώμονες να έχουν καταγράψει με ακριβείς συντεταγμένες το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς. Περιλαμβάνεται επίσης φωτογραφία ιδιώτη πεζοπόρου, στην οποία αποτυπώνεται η περιοχή όπου ξεκίνησε η φωτιά, ακριβώς κάτω από το δίκτυο ηλεκτροδότησης που οδηγεί στις ανεμογεννήτριες.

Στο σημείο φαίνεται να εντοπίστηκε πεσμένος ένας ξύλινος στύλος της γραμμής διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ στο έδαφος βρέθηκαν και οι αγωγοί του δικτύου μέσα στην καμένη έκταση.

Οι πραγματογνώμονες διαπίστωσαν ακόμη τοπικές παραμορφώσεις και θερμικές αλλοιώσεις στους μεταλλικούς κλώνους των αγωγών. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, τα συγκεκριμένα ευρήματα δεν φαίνεται να αποδίδονται στη φωτιά, αλλά θεωρείται ότι προϋπήρχαν της εκδήλωσής της.

Η έκθεση, πέρα από τα ευρήματα στο σημείο έναρξης, αναδεικνύει και ενδείξεις προγενέστερων προβλημάτων στο συγκεκριμένο δίκτυο. Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι στις 27 Ιουνίου 2026 είχε εκδηλωθεί νέα πυρκαγιά στην ίδια γραμμή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, περίπου 150 μέτρα από το σημείο όπου ξέσπασε η μεγάλη φωτιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της τότε έρευνας, το περιστατικό είχε αποδοθεί σε βραχυκύκλωμα από επαφή δύο ηλεκτροφόρων αγωγών και στους σπινθήρες που εκτοξεύθηκαν σε ξερή βλάστηση.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, στην έρευνα περιλαμβάνεται και ένορκη κατάθεση μηχανολόγου-μηχανικού, η οποία δόθηκε την 1η Αυγούστου 2026. Όπως ανέφερε, στις 20 Ιουνίου είχε πραγματοποιηθεί θερμογράφηση των μηχανισμών που συνδέουν το υπόγειο με το εναέριο δίκτυο, κατά την οποία σε δύο σημεία καταγράφηκαν αυξημένες θερμοκρασίες σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα. Ένα από αυτά βρισκόταν στο τέλος του εναέριου τμήματος της γραμμής, από όπου εκδηλώθηκαν οι πυρκαγιές.

Ο διορισμένος πραγματογνώμονας ηλεκτρολόγος – μηχανικός κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ταλάντωση των ηλεκτροφόρων αγωγών, με αποτέλεσμα είτε να έρθουν σε επαφή προκαλώντας βραχυκύκλωμα είτε να πλησιάσουν σε πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους, δημιουργώντας ηλεκτρικό τόξο λόγω κατασκευαστικών αδυναμιών.

Επισήμανε ακόμη ότι οι κατασκευαστικές ελλείψεις που είχαν οδηγήσει σε προηγούμενη πυρκαγιά δεν αποκαταστάθηκαν πλήρως, με συνέπεια να εκδηλωθεί νέα φωτιά λίγους στύλους παραπέρα, στην ίδια γραμμή ηλεκτροδότησης.