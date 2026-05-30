Φωτιά ξέσπασε σε τουριστικό λεωφορείο στην Περιφερειακή Υμηττού –  Διακοπή κυκλοφορίας στη δεξιά λωρίδα

Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου (30.05.2026) σε τουριστικό λεωφορείο επί της Περιφερειακής Υμηττού, λίγο πριν τα διόδια της Κατεχάκη. Στο λεωφορείο επέβαιναν τουρίστες, που αποβιβάστηκαν πριν κινδυνεύσουν σοβαρά.

Το τουριστικό λεωφορείο που έπιασε φωτιά προκάλεσε αναστάτωση στην κυκλοφορία με αποτέλεσμα να αυξηθεί η κίνηση στο σημείο του ατυχήματος.

Η αστυνομία έκλεισε την κυκλοφορία στη δεξιά λωρίδα, με συνέπεια η κίνηση να είναι αυξημένη.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και τον καθαρισμό του δρόμου. Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε εν κινήσει, με αποτέλεσμα το όχημα να ακινητοποιηθεί στο οδόστρωμα. Οι επιβάτες πρόλαβαν να αποβιβαστούν και είναι καλά στην υγεία τους.