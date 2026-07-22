Φωτιά κοντά στα διόδια Αφιδνών – Επιχειρούν και ενάερια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (22.07.2026) σε παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας κοντά στα διόδια των Αφιδνών στο ρεύμα προς Λαμία.

Στο σημείο της φωτιάς επιχειρούν πυροσβέστες και ενάερια μέσα.

Σύμφωνα με το ERTNEWS, στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 65 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 20 οχήματα.

Απο αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες του δήμου Ωρωπού.

Η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς – κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5), ενώ στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.