Φωτεινή Πιπιλή για Νάσο Αθανασίου: «Μια τυχαία συνάντηση μαζί του, μου άνοιξε το δρόμο για την τηλεοπτική καριέρα μου»

«Με βαθιά συγκίνηση αποχαιρετώ κι εγώ τον Νάσο Αθανασίου. Ειδικά εγώ, που μια τυχαία συνάντηση μαζί του μου άνοιξε τον δρόμο για την τηλεοπτική καριέρα μου» γράφει σε ανάρτησή της η Φωτεινή Πιπιλή, για τον δημοσιογράφο και πολιτικό που έφυγε από τη ζωή την Τρίτη (2/6/26).

Η Φωτεινή Πιπιλή θυμήθηκε την πρώτη συνάντησή της με τον Νάσο Αθανασίου, όταν φοιτητές ακόμα, βρέθηκαν στο αεροδρόμιο του Ελληνικού για μια συνέντευξη «με το, τότε, σούπερ συγκρότημα Shocking blue της τεράστιας επιτυχίας του “Venus”. Ο Νάσος για την επιτυχή τηλεοπτική εκπομπή Σήμερα-Σήμερα». Η Φωτεινή Πιπιλή, εργαζόταν τότε στο περιοδικό «Πάνθεον».

«Πιάσαμε την κουβέντα και μου λέει ο Νάσος: Γιατί δεν έρχεσαι κι εσύ στην εκπομπή να έχουμε και μια κοπέλα εκεί. Όλοι άντρες είμαστε. Ο Τέρενς Κουίκ, ο Νίκος Ρίζος, ο Κώστας Κέκης και άλλοι από το Βήμα και τα Νέα του Λαμπράκη. Δεν ήθελα και πολύ.

Την άλλη μέρα, έκανα και το πρώτο μου τηλεοπτικό ρεπορτάζ, χωρίς συνείδηση για τον δρόμο που μου άνοιξε ο Νάσος, ως η πρώτη γυναίκα ρεπόρτερ στην ελληνική τηλεόραση» περιγράφει η Φωτεινή Πιπιλή στην ανάρτησή της.

Η Φωτεινή Πιπιλή αποκαλύπτει μάλιστα, πως ήταν εκείνη που του άνοιξε το δρόμο για την πολιτική.

«Μετά βρεθήκαμε, για χρόνια στην ΕΡΤ. Πολύ αργότερα, το 2006, με όρισε ο Κώστας Καραμανλής υποψήφια Νομάρχη Αθηνών. Γνωρίζοντας το πάθος του Νάσου για τα κοινά και την αγάπη του για τα θέματα της καθημερινότητας, του λέω με τη σειρά μου: Να σε βάλω στον συνδυασμό μου να κάνουμε ωραία πράγματα; Δέχθηκε με χαρά και εκλέχτηκε νομαρχιακός σύμβουλος.

Μετά χαθήκαμε. Για να ξαναβρεθούμε σε άλλο “μετερίζι”. Εκείνος βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ το 2012, εγώ ήδη βουλευτής με τη Ν.Δ. Εως το 2023 μαζί στη Βουλή. Αγαπημένοι γιατί τα νιάτα, οι αναμνήσεις, η κοινή πορεία και η αγάπη για την καλή δημοσιογραφία δεν μπορούσαν να μας χωρίσουν.

Πολύ λυπάμαι γιατί χάθηκαν όλα αυτά τα “δικά”μας».