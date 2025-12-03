Φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στη Θεσσαλονίκη – Υπό βροχή οι εκδηλώσεις

Νωρίς το βράδυ της Τετάρτης (03.12.2025) η Θεσσαλονίκη «φόρεσε» τα γιορτινά της, καθώς ένα εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο στήθηκε και άναψε στην καρδιά της πόλης. Παρά τη βροχή, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου μετά τη φωταγώγησε ακολούθησε και μία λαμπερή συναυλία με τον Αντώνη Ρέμο.

Ο δήμαρχος της Θεσσαλονίκης ευχήθηκε στους πολίτες ενόψει Χριστουγέννων και έδωσε το σύνθημα για να ανάψει το δέντρο, ύψους 18 μέτρων, ενώ λίγο ώρα αργότερα στη σκηνή ανέβηκαν ταλαντούχοι καλλιτέχνης, όπως οι Wedding Singers και ο Αντώνης Ρέμος.

«Kανένας δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος, είμαστε όλοι μαζί με πολλά χαμόγελα. Χρόνια πολλά!», είπε αρχικά ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης.

«Βρέχει χαμόγελα, αισιοδοξία κι ελπίδα. Η Θεσσαλονίκη είναι εδώ και γιορτάζει. Να γιορτάσουμε με τους καλύτερους ανθρώπους που έχει αυτή η πόλη», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης, Βασίλης Γάκης, ευχαρίστησε όλους όσοι υποστήριξαν τις χριστουγεννιάτικες δράσεις και καλώς όρισε τους επισκέπτες στην πλατεία Αριστοτέλους.

«Δεν πτοούμαστε από τις καιρικές συνθήκες, γίναμε όλοι μια τεράστια ομπρέλα», είπε ο αντιδήμαρχος Τουριστικής Ανάπτυξης και Πολιτισμού Βασίλης Γάκης.

Το μουσικό μέρος της βραδιάς άνοιξε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου με χριστουγεννιάτικες μελωδίες και ακολούθησαν οι Wedding Singers.

Σύμφωνα με το thesspost.gr, λίγο μετά τις 21:00 στη σκηνή ανέβηκε ο Αντώνης Ρέμος, ξεσηκώνοντας το πλήθος με τα διαχρονικά του τραγούδια.

Τέλος σημειώνεται ότι την εκδήλωση ανέλαβε να παρουσιάσει η Μαρία Μπεκατώρου, η οποία αφού καλωσόρισε τον κόσμο έδωσε τη σκυτάλη στο Αντώνη Ρέμο.