Ελλάδα

Φωκίδα: Μεγάλη φωτιά στην περιοχή Μαριολάτα – Σηκώθηκαν πυροσβεστικά αεροσκάφη

Φωκίδα: Μεγάλη φωτιά στην περιοχή Μαριολάτα – Σηκώθηκαν πυροσβεστικά αεροσκάφη

Η μεγάλη φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (30/6/26) στην περιοχή Μαριολάτα, στη Φωκίδα, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με το LamiaReport, για τη μεγάλη φωτιά, εκτός από τις ισχυρές δυνάμεις από όλη τη Φωκίδα, σπεύδουν πυροσβέστες και από τη Φθιώτιδα. 

Δόθηκε εντολή να συνδράμουν και τα αεροσκάφη τύπου Πετζετέλ που βρίσκονται στο αεροδρόμιο Λαμίας. 

Κινητοποιήθηκαν και υδροφόρες του Δήμου Δελφών.

Πηγή newsit.gr

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