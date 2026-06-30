Φωκίδα: Μεγάλη φωτιά στην περιοχή Μαριολάτα – Σηκώθηκαν πυροσβεστικά αεροσκάφη

Η μεγάλη φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (30/6/26) στην περιοχή Μαριολάτα, στη Φωκίδα, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με το LamiaReport, για τη μεγάλη φωτιά, εκτός από τις ισχυρές δυνάμεις από όλη τη Φωκίδα, σπεύδουν πυροσβέστες και από τη Φθιώτιδα.

Δόθηκε εντολή να συνδράμουν και τα αεροσκάφη τύπου Πετζετέλ που βρίσκονται στο αεροδρόμιο Λαμίας.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαριολάτα του δήμου Δελφών. Κινητοποιήθηκαν 48 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 30, 2026

Κινητοποιήθηκαν και υδροφόρες του Δήμου Δελφών.