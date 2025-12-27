Φωκίδα: Βίντεο από την γιγαντιαία επιχείρηση ανάσυρσης των σορών των 4 θυμάτων από τα Βαρδούσια όρη

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (27.12.2025) η γιγαντιαία επιχείρηση ανάσυρσης των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τραγικά τη ζωή τους, αφού τους καταπλάκωσε χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια όρη στη Φωκίδα.

Με ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας μεταφέρθηκαν οι σοροί των 4 άτυχων ορειβατών από τη Φωκίδα. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μεγάλη δυσκολία, λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που σημειώθηκε στα Βαρδούσια όρη, ενώ το σημείο όπου εντοπίστηκαν οι σοροί ήταν εξαιρετικά δύσβατο λίγο πριν την κορυφή Κόρακας, μια περιοχή με απότομες και κάθετες πλαγιές.

Η επιχείρηση έγινε με αργούς ρυθμούς και συνεχείς επαναξιολογήσεις, ανάλογα με τις καιρικές και γεωμορφολογικές συνθήκες.

Όπως ανέφερε ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το βασικό σχέδιο προέβλεπε τη μεταφορά των σορών με τη χρήση ειδικών ιμάντων, όπως και τελικά έγινε, ενώ υπήρχε και εναλλακτικός σχεδιασμός από το έδαφος, εφόσον το επέτρεπαν οι συνθήκες, πράγμα που τελικά ήταν ανέφικτο.

Τις στιγμές της απομάκρυνσης των σορών των τεσσάρων άτυχων ορειβατών από το απόκρημνο σημείο όπου βρήκαν τραγικό θάνατο στα Βαρδούσια όρη αποτυπώνει βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Πυροσβεστικό Σώμα.

Στα δευτερόλεπτα του βίντεο εικονίζεται η στιγμή που η ειδική ομάδα διασωστών προσεγγίζει τις σορούς και τις παραδίδει στο ελικόπτερο.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/12/fwkida.mp4

Το χρονικό

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Πέμπτης, ανήμερα Χριστουγέννων, όταν η παρέα των 4 – που αποτελούνταν από τους Γιώργο Δ., Κωνσταντίνο Π., Θανάση Κ. και Δώρα Κ. – ξεκίνησε από τον Αθανάσιο Διάκο στη Φωκίδα για να φτάσουν μέχρι την κορυφή Κόρακας στα Βαρδούσια Όρη.

Ωστόσο, η σύντομη ορειβατική διαδρομή εξελίχθηκε σε τραγωδία, καθώς οι 4 δεν επικοινώνησαν με τους δικούς τους ανθρώπους.

Στην παρέα υπήρχε και ένας 5ος ορειβάτης, ο οποίος δεν κατάφερε να πάει μαζί τους για επαγγελματικούς λόγους, και όταν οι 4 δεν επέστρεψαν ήταν ο πρώτος που αντελήφθη ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Εν τέλει και έπειτα από εντατικές έρευνες αρκετών ωρών και οι 4 εντοπίστηκαν σχεδόν αγκαλιασμένοι και θαμμένοι στο χιόνι. Οι Αρχές πλέον εξετάζουν τρία σενάρια που οδήγησαν στην τραγωδία:

Το πρώτο σενάριο, η 4αδα ενδεχομένως να αποπροσανατολίστηκε από το πυκνό χιόνι που είχε πέσει στην περιοχή και να μην κατάφερε να βρει το μονοπάτι για την κορυφή. Έτσι κατευθύνθηκε στο δύσβατο μονοπάτι πέφτοντας στη χιονοστιβάδα.

Το δεύτερο σενάριο είναι η ομάδα, έχοντας περιορισμένο χρόνο μπροστά της, επέλεξε την πιο σύντομη διαδρομή για να φτάσει στην κορυφή Κόρακας, χωρίς ωστόσο να έχουν πάρει τις απαραίτητες προφυλάξεις για το δύσκολο μονοπάτι.

Το τρίτο και επικρατέστερο σενάριο είναι οι 4 να έφυγαν το πρωί από τον Αθανάσιο Διάκο για τα Βαρδούσια όρη με λιακάδα. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διαδρομής οι καιρικές συνθήκες άλλαξαν και καθώς το χιόνι ήταν φρέσκο ενδεχομένως να προκάλεσαν άθελά τους τη χιονοστιβάδα που τους καταπλάκωσε. Ειδικοί σημειώνουν πως για να είναι ασφαλής μια ορειβατική διαδρομή μετά από εκτεταμένη χιονο – κακοκαιρία, θα πρέπει να επικρατεί λιακάδα για δύο εβδομάδες ώστε το χιόνια να «κάτσει».