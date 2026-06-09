Καθόλου ευχάριστο θέαμα το πρωί της Τρίτης (09.06.2026) για όποιον διάλεξε να πάει βόλτα στην παραλία μιας και ο Θερμαϊκός κόλπος «πνίγηκε» στο φυτοπλαγκτόν.

Η δυσοσμία είναι έντονη και ο Θερμαϊκός έχει καλυφθεί από καφέ βλέννα. Πρόκειται για το φαινόμενο του ευτροφισμού που επιδεινώνεται τις τελευταίες μέρες εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών.

Επιδεινώνεται καθημερινά το φαινόμενο της ερυθράς παλίρροιας, δηλαδή του δύσοσμου φυτοπλαγκτού, στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΡTnews, τις τελευταίες μέρες λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας και των νοτιάδων καταγράφεται επιδείνωση του φαινομένου, το οποίο είναι πλέον ορατό από το Μέγαρο Μουσικής μέχρι και την παλιά παραλία.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το φαινόμενο της έξαρσης του φυτοπλαγκτού στον Θερμαϊκό Κόλπο οφείλεται στην εισροή θρεπτικών συστατικών (άζωτο, φώσφορος) από αστικά λύματα και λιπάσματα, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες.

To άρθρο Φυτοπλαγκτόν στον Θερμαϊκό: Το φαινόμενο του ευτροφισμού που γέμισε με καφέ βλέννα την παραλία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr