Φυλακές Κορυδαλλού: Το πιστόλι με τον γεμιστήρα και τις 8 σφαίρες που βρέθηκε θαμμένο στο προαύλιο

Συναγερμός έχει σημάνει στην ΕΛΑΣ για το πιστόλι που εντοπίστηκε στις φυλακές Κορυδαλλού να είναι θαμμένο στο προαύλιο του σωφρονιστικού καταστήματος. Οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στην πτέρυγα αριθμός 5 όπου κρατούνται επικίνδυνοι κακοποιοί.

Η πτέρυγα 5 στις φυλακές Κορυδαλλού, έξω από την οποία, στο προαύλιο, βρέθηκε στις 27 Οκτωβρίου το πιστόλι με τον γεμιστήρα και τις οκτώ σφαίρες, φιλοξενεί κρατούμενους που έχουν εμπλακεί σε δολοφονίες ή είναι μέλη αλβανικών και τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων.

Το πιστόλι που είναι τύπου Beretta, βρέθηκε θαμμένο σε βάθος περίπου 60 εκατοστών, μέσα σε μαύρη σακούλα, μαζί με τον γεμιστήρα και τα οκτώ φυσίγγια.

Για τον εντοπισμό του χρησιμοποιήθηκε ανιχνευτής μετάλλων, ενώ όπως φαίνεται προηγήθηκε σχετική πληροφορία.

Η Ασφάλεια Κορυδαλλού έχει σχηματίσει δικογραφία και η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί πώς εισήχθη το όπλο στις φυλακές και ποιοι κρατούμενοι εμπλέκονται.

Φως αναμένεται να πέσει από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ, όπου αναλύεται DNA και δακτυλικά αποτυπώματα.

Επιπλέον, θα εξεταστεί αν το συγκεκριμένο πιστόλι έχει χρησιμοποιηθεί σε εγκληματική ενέργεια ή αν πρόκειται για «καθαρό» όπλο, οπότε οι έρευνες θα πάρουν ανάλογη πορεία.

Οι αρχές, επίσης, δεν αποκλείουν το σενάριο σχεδιαζόμενης απόπειρας απόδρασης με πιθανή ομηρεία σωφρονιστικών υπάλληλων.