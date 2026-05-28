Φυλακές Κορυδαλλού: Σκληροί ποινικοί περνούν χλιδάτη ζωή με ποτά και τραπ μουσική

Μεγάλο σάλο έχει προκαλέσει ένα βίντεο μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού το οποίο αποκαλύπτει ότι σκληροί ποινικοί κρατούμενοι περνούν χλιδάτη ζωή.

Το βίντεο με τους κρατούμενους από τις φυλακές Κορυδαλλού τραβήχτηκε πριν από 10 μέρες και το προέβαλε το Mega. Σε αυτό διακρίνεται ένας αρχιμαφιόζος αφγανικής καταγωγής να κάθεται σε τραπέζι, φορώντας χρυσές αλυσίδες, καπνίζει, πίνει αλκοόλ, ενώ ακούγεται δυνατά τραπ μουσική.

Δίπλα του, ένας άλλος συγκρατούμενος φαίνεται να χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο.

Σημειώνεται πως ο εν λόγω ποινικός έχει διαπράξει πλήθος αδικημάτων, όπως διακίνηση ναρκωτικών, τρεις ανθρωποκτονίες και απαγωγές.

Πρόκειται για ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις αναφορικά με τη ζωή που κάνουν διάφοροί ποινικοί στις φυλακές.