Φυλακές Κορυδαλλού: Σε εξέλιξη έρευνα για τον θάνατο δύο κρατουμένων – Απαντήσεις θα δώσουν η νεκροψία και οι τοξικολογικές εξετάσεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για τις συνθήκες θανάτου δύο κρατουμένων στις φυλακές Κορυδαλλού το Σάββατο (14/03/2026).

Όπως αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος στην εκπομπή Εξελίξεις Τώρα του Mega πρόκειται για δύο κρατούμενους ηλικίας 43 και 47 ετών, οι οποίοι κρατούνταν στη Β’ πτέρυγα στις φυλακές Κορυδαλλού.

Ο πρώτος εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου, και ο δεύτερος λίγες ώρες αργότερα, το μεσημέρι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο θάνατός τους προκλήθηκε από χρήση ναρκωτικών. Όπως ανέφερε ο αστυνομικός συντάκτης, Βασίλη Λαμπρόπουλος:

«Μεταφέρθηκαν νεκροί στο νοσοκομείο των φυλακών του Κορυδαλλού και σε σοβαρή κατάσταση, τρεις κρατούμενοι από τη Β’ πτέρυγα, λόγω χρήσης ναρκωτικών. Ενας 47χρονος Έλληνας, ένας 43χρονος από το Μπαγκλαντές και ένας 29χρονος Μαυριτανός».

Το βράδυ του Σαββάτου ανακοινώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής (Γ.Γ.Α.Π.) οι δύο άνδρες συμμετείχαν από τις αρχές Μαρτίου σε θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης που υλοποιείται στις φυλακές Κορυδαλλού σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ).

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί η αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ διατάχθηκαν νεκροψία-νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις για τον προσδιορισμό των αιτίων θανάτου.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της Γ.Γ.Α.Π: «Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για τις συνθήκες θανάτου δύο κρατουμένων στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κορυδαλλού.

Οι δύο κρατούμενοι συμμετείχαν από τις αρχές Μαρτίου σε θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης που υλοποιείται στο Κατάστημα σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ).

Μετά το συμβάν ενημερώθηκε άμεσα το αρμόδιο υγειονομικό προσωπικό και κλιμάκιο του Οργανισμού μετέβη στο Σωφρονιστικό Κατάστημα, προκειμένου να συνδράμει στη διερεύνηση των περιστατικών. Στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργήθηκαν σε συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, δεν προέκυψαν ευρήματα που να υποδηλώνουν ζήτημα σχετιζόμενο με τη διαδικασία χορήγησης της θεραπευτικής αγωγής.

Σημειώνεται ότι τα θεραπευτικά προγράμματα υλοποιούνται με ιατρική παρακολούθηση και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Για τα περιστατικά έχει ενημερωθεί από την πρώτη στιγμή η αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής και τοξικολογικών εξετάσεων, προκειμένου να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα αίτια των θανάτων.

Η προανάκριση διενεργείται από το οικείο Αστυνομικό Τμήμα.»