Φυλακές Κορυδαλλού: Αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει ο 45χρονος Νορβηγός που σκότωσε 32χρονο αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη

Να βάλει τέλος στη ζωή του προσπάθησε ο 45χρονος Νορβηγός που κατηγορείται για τη δολοφονία του 32χρονου αστυνομικού σε μπαρ στη Θεσσαλονίκη και κρατείται στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος Νορβηγός για τη δολοφονία του άνδρα της ΕΛΑΣ βρέθηκε στο μπάνιο του ψυχιατρείου, έχοντας κόψει τις φλέβες του, σημαίνοντας, ταυτόχρονα, συναγερμό στις φυλακές Κορυδαλλού.

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι επενέβησαν άμεσα μεταφέροντας τον 45χρονο επίδοξο αυτόχειρα στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας.

Στις 28 Δεκεμβρίου του 2023 σε μπαρ της Θεσσαλονίκης, ο 32χρονος αστυνομικός είχε προσπαθήσει να παρέμβει σε καβγά, με αποτέλεσμα να δεχθεί θανάσιμο χτύπημα στον λαιμό από τον 45χρονο Νορβηγό.

Στη δίκη που ακολούθησε ο δράστης καταδικάστηκε σε συνολική ποινή ισοβίων συν 19 έτη κάθειρξης.