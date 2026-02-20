Φυλακές Δομοκού: Προσωρινά κρατούμενοι ο δράστης και ο αρχιφύλακας

Με ομόφωνη απόφαση Ανακριτή και Εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι τόσο ο Βούλγαρος καθ’ ομολογίαν δράστης του εγκλήματος στις Φυλακές Δομοκού, όσο και ο Αρχιφύλακας, που κατηγορείται για συνέργεια στην δολοφονία.

Η πολύωρη διαδικασία στα δικαστήρια της Λαμίας για την δολοφονία στις Φυλακές Δομοκού διήρκεσε συνολικά πάνω από 10 ώρες, καθώς ξεκίνησε στις 10:00 το πρωί της Πέμπτης (20/02/2026)και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 8:30 το βράδυ.

Στο διάστημα αυτό πραγματοποιήθηκαν οι απολογίες και των δύο κατηγορουμένων, που ξεπέρασαν τις τρεις ώρες για τον καθένα.

Οι ισχυρισμοί που προέβαλαν στις απολογίες τους και οι δύο και ιδιαίτερα η άρνηση του κατηγορητηρίου, δεν κρίθηκαν επαρκείς, με αποτέλεσμα Ανακριτής και Εισαγγελέας να αποφασίσουν την προσωρινή κράτησή τους.

Αυτό σηματοδοτεί την περαιτέρω δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και σοβαρά ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες του εγκλήματος εντός των φυλακών.