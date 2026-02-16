Φυλακές Δομοκού: Θολά σημεία και ερωτήματα γύρω από τη δολοφονία του βαρυποινίτη

Θολά σημεία και πολλά ερωτήματα προκύπτουν γύρω από τις συνθήκες της δολοφονίας του Έλληνα ισοβίτη στις 18:45 το απόγευμα της Κυριακής (15.2.26) στο αρχιφυλακείο των φυλακών Δομοκού.

Λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Έλληνα ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού έφτασε κλιμάκιο του τμήματος Ανθρωποκτονιών, το οποίο θα εξετάζει όλα τα δεδομένα και τα στοιχεία που συγκεντρώνει γύρω από την εγκληματική ενέργεια.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν καταθέσει όλοι όσοι βρίσκονταν μέσα στο αρχιφυλακείο ο 43χρονος που εξέτιε ισόβια κάθειρξη για την υπόθεση Κορφιάτη στη Ζάκυνθο, εισέβαλε στο αρχιφυλακείο με ένα περίστροφο στα χέρια.

Όπως υποστηρίζουν οι αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού σκόπευε να επιτεθεί στον προϊστάμενο των σωφρονιστικών υπαλλήλων των φυλακών.

Τότε ο 38χρονος Βούλγαρος ισοβίτης που είχε σκοτώσει τον επιχειρηματία Τζον Μακρή τον Οκτώβριο του 2018 στη Βούλα και βρισκόταν κι αυτός μέσα στο αρχιφυλακείο μαζί με τον βαρυποινίτη Αλκέτ Ριζάι. Μόλις μπήκε μέσα ο 43χρονος, ο Βούλγαρος του επιτέθηκε, του άρπαξε το περίστροφο και τον πυροβόλησε τρεις φορές.

Ο Βούλγαρος κακοποιός έπεσε νεκρός, ενώ αμέσως στο σωφρονιστικό κατάστημα σήμανε συναγερμός. Λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης στις φυλακές έφτασαν από την Αθήνα, άνδρες του τμήματος του Ανθρωποκτονιών ο οποίος αμέσως ξεκίνησαν να λαμβάνουν καταθέσεις και να εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που υπάρχουν σε διάφορους χώρους των φυλακών.

Ωστόσο, το αρχιφυλακείο δεν διέθετε κάμερα, όποτε είναι ένα τυφλό σημείο με τους αστυνομικούς να προσπαθούν μέσα από τις ανακρίσεις τους να ρίξουν άπλετο φως στην υπόθεση.

Πολλά τα ερωτήματα

Ωστόσο τα έως τώρα δεδομένα δημιουργούν πολλά ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες που οδήγησαν στη δολοφονία, αλλά και για τα μέτρα ασφαλείας στις φυλακές Δομοκού.

Το σημαντικότερο από αυτά είναι πώς πέρασε το όπλο μέσα στις φυλακές κι έφτασε στα χέρια του 43χρονου Βούλγαρου.

Το δεύτερο σημείο το οποίο θα πρέπει να απαντηθεί είναι πώς έφτασε ο βαρυποινίτης κουβαλώντας το όπλο στο γραφείο του αρχιφύλακα. Κι αυτό πέρασε από πολλές κλειδωμένες πόρτες και θα έπρεπε να ελεγχθεί από δεσμοφύλακες.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζεται είναι ο συγκεκριμένος βαρυποινίτης να είχε ζητήσει να δει τον αρχιφύλακα, ωστόσο αν ισχύει κάτι τέτοιο θα ήταν παρακινδυνευμένο η συνάντηση να γίνονταν χωρίς την παρουσία κι άλλου σωφρονιστικού υπαλλήλου.

Ένα άλλο ερώτημα που προκαλεί εντύπωση ήταν η παρουσία των άλλων δύο βαρυποινιτών στο αρχιφυλακείο. Αυτός που θα πρέπει να απαντηθεί είναι ο λόγος που ο Αλκέτ Ριζάι και ο δολοφόνος του Τζον Μακρή βρίσκονταν στο ίδιο σημείο και την ίδια ώρα στο γραφείο του αρχιφύλακα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 50χρονος αρχιφύλακας βρίσκονταν το τελευταίο χρονικό διάστημα σε δυσμένεια καθώς εκτελούσε πλημμελώς τα καθήκοντα του, ενώ είχαν ξεκινήσει όλες οι διαδικασίες για την απομάκρυνση του από τη θέση του.