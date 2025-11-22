Φυλακές Αλικαρνασσού: Πάρτι με αλκοόλ και ακριβά ψάρια έκαναν οι Καργάκηδες – Η ηγετική ομάδα με άλλους κρατούμενους

Ακριβά φιλέτα και ψάρια, κινητά τηλέφωνα, αλκοόλ αλλά και πριβέ πάρτι έστηναν στις φυλακές Αλικαρνασσού οι κρατούμενοι οι οποίοι μεταφέρθηκαν εσπευσμένα από το Ηράκλειο στον Πειραιά, για να μοιραστούν σε άλλες φυλακές της χώρας.

Μπορεί να μην έχει δοθεί επίσημα κάποια ανακοίνωση από την ΕΛΑΣ για την μυστική μεταγωγή κρατουμένων – μεταξύ των οποίων και πρόσωπα από την οικογένεια Καργάκη, που πριν από τρεις εβδομάδες αιματοκυλίστηκε με την οικογένεια Φραγκιαδάκη στα Βορίζια Ηρακλείου- όμως ολοένα και περισσότερες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Οι 7 κρατούμενοι που μεταφέρθηκαν από τις φυλακές Αλικαρνασσού αιφνιδιαστικά σε άλλα καταστήματα κράτησης στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα, φέρεται να είχαν συστήσει ηγετική ομάδα και απολαμβαναν ανέσεις όπως πριβέ πάρτι αλλά και πρόσβαση σε κινητά τηλέφωνα.

Πρόκειται για 3 είναι συγγενείς του δολοφονημένου στο μακελειό στα Βορίζια, Φανούρη Καργάκη, ο αδερφός, ο γαμπρός και ο ανιψιός του 39χρονου, ήταν στον ίδιο θάλαμο μετά από την προφυλάκισή τους για υπόθεση ζωοκλοπής.

Οι άλλοι 4 κρατούμενοι είναι ένας προφυλακισμένος φερόμενος ως αρχηγός της μαφίας των Χανίων, ένας ποινικός για υπόθεση εμπρησμού 10 απορριμματοφόρων το 2024, ένας ποινικός για εμπλοκή σε διπλό επεισόδιο πυροβολισμών και απόπειρας φόνου σε βάρος θείου του και ακόμη ένας άνδρας που κατηγορείται για ζωοκλοπή.

Κεραυνός εν αιθρία η μεταγωγή τους

Η μεταγωγή τους έγινε αιφνιδιαστικά, καθώς ομάδα της ΕΚΑΜ, μπήκε στα κελιά της φυλακής και ζήτησε από τους εν λόγω κρατούμενους να μαζέψουν τα πράγματά τους μέσα σε 10 λεπτά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ που επικαλείται πληροφορίες που έφτασαν στην Αστυνομία, οι επτά φαίνεται πως είχαν συστήσει ηγετική ομάδα και απολάμβαναν ανέσεις και είχαν στην κατοχή τους είχαν και κινητά τηλέφωνα τα οποία χρησιμοποιούσαν.

Τα πάρτι μέσα στη φυλακή

Οι 7 διοργάνωναν μικρά πάρτι μέσα στις φυλακές Αλικαρνασσού με αλκοόλ και πλούσια εδέσματα, όπως μοσχαρίσια φιλέτα και ακριβά ψάρια.

Κανένας από τους κρατούμενους δεν σχετίζεται άμεσα με το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια και η μεταγωγή κρίθηκε απαραίτητη για λόγους ασφαλείας, αποτροπής περαιτέρω επεισοδίων και αποφυγής επαφών εντός του καταστήματος κράτησης.