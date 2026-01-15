Φρεγάτα «Κίμων»: Ποιος είναι ο Ιωάννης Κιζάνης, κυβερνήτης της πρώτης ελληνικής Belharra 

Στο πρόσωπο του αντιπλοιάρχου Ιωάννη Κιζάνη, το Πολεμικό Ναυτικό εμπιστεύθηκε την πρώτη από τις τέσσερις υπερσύγχρονες φρεγάτες τύπου Belharra που θα αποτελέσουν τον «κορμό» του ελληνικού Στόλου. Ο «Κίμων» πλέει πλέον στα νερά του Αιγαίου, και στο τιμόνι του βρίσκεται ένας αξιωματικός με βαθιά γνώση και εμπειρία στις θάλασσες.

Απόφοιτος της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων το 2000, αρχηγός της τάξης του, ο Ιωάννης Κιζάνης έχει υπηρετήσει ως κυβερνήτης σε πλοία επιφανείας και σε περιπολικά σκάφη του ΠΝ, ενώ θεωρείται ένα από τα στελέχη με πλήρη επιχειρησιακή εικόνα και επαγγελματικό κύρος.

Στην τελετή παράδοσης της φρεγάτας, στις 18 Δεκεμβρίου στα ναυπηγεία της Naval Group στη Λοριάν της Γαλλίας, ο Ιωάννης Κιζάνης ανέβηκε τελευταίος στο πλοίο — όπως ορίζει το ναυτικό πρωτόκολλο: πρώτος εισέρχεται ο νεότερος και τελευταίος ο κυβερνήτης.

Η εν πλω τελετή υποδοχής του «Κίμων» έγινε σήμερα, Πέμπτη (15.01.226), παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Έξι πλοία του Στόλου απέδωσαν τιμές, μαζί με το θωρηκτό «Αβέρωφ» και την τριήρη «Ολυμπιάς», σε ένα σκηνικό υψηλού συμβολισμού για την αμυντική θωράκιση της χώρας.

Ο «Κίμων» είναι η πρώτη νέα φρεγάτα που εντάσσεται στο Πολεμικό Ναυτικό μετά από 28 χρόνια. Θα ακολουθήσουν έως το τέλος του 2026 οι «Νέαρχος» και «Φορμίων» και, το 2028, ο «Θεμιστοκλής», ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα FDI HN.