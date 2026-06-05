Φορτηγό – «χάρος» στην Αττική Οδό, σαν από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα

Ο εμπρός αριστερός τροχός σε ένα ελαφρύ φορτηγό στην Αττική Οδό, εν κινήσει, στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας, αποφάσισε να «πάρει τον δικό του δρόμο»…. Τον έντονο προβληματισμό του εκφράζει ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ) με αφορμή το επικίνδυνο αυτό συμβάν.

Το συγκεκριμένο περιστατικό με την αποκόλληση του μπροστινού αριστερού τροχού από φορτηγό στην Αττική Οδό χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρό, καθώς από θαύμα δεν θρηνήθηκαν θύματα σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους οδικούς άξονες της Αττικής.

Εύλογα κανείς μπορεί να προβληματιστεί:

– Αυτό το όχημα είχε δεχθεί τακτική επιθεώρηση ΚΤΕΟ, ο ελεγκτής που το «πέρασε» γιατί δεν εντόπισε μια βλάβη που ασφαλώς καιρό προϋπήρχε;

– Αν το όχημα ανήκει σε έναν ασυνεπή ιδιοκτήτη (1 στα 4 ελαφρά φορτηγά δεν προσέρχεται στα ΚΤΕΟ…), ποιος είναι ο λόγος που οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις που νομοθετήθηκαν πριν 23 μήνες δεν το είχαν εντοπίσει;

– Είναι σωστό, στη χώρα με τον πιο γερασμένο στόλο οχημάτων στην ΕΕ να ελέγχονται τα παλαιότερα αυτοκίνητα κάθε διετία;