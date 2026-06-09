Φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες έξω από τη Λάρισα: Ουρές πολλών χιλιομέτρων στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης

Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τρίτης 09.06.2026, από φωτιά σε όχημα έξω από τη Λάρισα, λίγο πριν το Μεγάλο Μοναστήρι, όταν ένα φορτηγό τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.

Η φωτιά ξέσπασε ενώ το φορτηγό βρισκόταν σε κίνηση, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και την αποτροπή επέκτασής της.

Ο οδηγός του φορτηγού κατάφερε να απεγκλωβιστεί εγκαίρως από το όχημα και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν διατρέχει άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του.

Η πυρκαγιά προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης. Για λόγους ασφαλείας, η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα προς Λαμία διακόπηκε προσωρινά στο συγκεκριμένο σημείο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ουρές πολλών χιλιομέτρων.

Η Τροχαία προχώρησε σε ανακατεύθυνση των οχημάτων μέσω παρακαμπτήριων διαδρομών, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η περιοχή και να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστών.

Οι ακριβείς αιτίες που προκάλεσαν τη φωτιά στο φορτηγό διερευνώνται, ενώ οι αρχές παραμένουν στο σημείο μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας και την ασφαλή απομάκρυνση του οχήματος.

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Πηγή newsit.gr