Φοιτητικές εκλογές: Χωρίς προβλήματα η ψηφοφορία στα πανεπιστήμια – Τέσσερις κάλπες στον Βόλο, καθυστέρηση στην Πάτρα

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας, με τους φοιτητές να προσέρχονται στις κάλπες για την ανάδειξη των νέων εκπροσώπων τους στους συλλόγους. Η διαδικασία διεξάγεται σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, και το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον τόσο στη συμμετοχή όσο και στην εικόνα που θα διαμορφωθεί μετά την καταμέτρηση.

Οι φοιτητικές εκλογές διεξάγονται στα πανεπιστήμια σε μια περίοδο κατά την οποία η συζήτηση για την ανώτατη εκπαίδευση παραμένει ανοικτή, με ζητήματα όπως οι διαγραφές φοιτητών, η λειτουργία των ιδρυμάτων και τα μη κρατικά πανεπιστήμια να βρίσκονται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου. Οι κάλπες στις περισσότερες σχολές άνοιξαν στις 07:00 το πρωί και αναμένεται να κλείσουν στις 19:00, με ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης όπου η διαδικασία ξεκίνησε με καθυστέρηση ή υπάρχει μεγάλη προσέλευση.

Η μάχη των παρατάξεων

Η σημερινή αναμέτρηση θεωρείται κρίσιμη για την αποτύπωση των συσχετισμών στους φοιτητικούς συλλόγους, καθώς οι παρατάξεις επιχειρούν να καταγράψουν την επιρροή τους σε σχολές και τμήματα. Η εικόνα των αποτελεσμάτων αναμένεται να διαμορφωθεί σταδιακά, μετά το κλείσιμο της κάλπης και την έναρξη της καταμέτρησης.

Σύμφωνα με τα Φοιτητικά Νέα, τα αποτελέσματα θα παρουσιάζονται ανά πανεπιστήμιο, σχολή, τμήμα και φοιτητικό σύλλογο, με στόχο να υπάρξει συνολική εικόνα για τους εκλογικούς συσχετισμούς.

Ομαλή διαδικασία, με φόντο τις εντάσεις

Η εκλογική διαδικασία εξελίσσεται ομαλά, σύμφωνα με την ΕΡΤ, στον απόηχο επεισοδίων που είχαν προηγηθεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) αλλά και αυτών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ). Η σημερινή κάλπη παρακολουθείται με ενδιαφέρον, καθώς οι φοιτητικές εκλογές λειτουργούν παραδοσιακά ως πολιτικό βαρόμετρο στον χώρο των πανεπιστημίων.

Το τελικό αποτέλεσμα αναμένεται να δείξει όχι μόνο την κατάταξη των παρατάξεων, αλλά και το εύρος της συμμετοχής, σε μια συγκυρία κατά την οποία τα πανεπιστήμια βρίσκονται ξανά στο κέντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Φοιτητικές εκλογές: Τέσσερις κάλπες στήθηκαν στον Βόλο

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας η εκλογική διαδικασία ξεκίνησε στις 08:00 το πρωί και οι κάλπες αναμένεται να παραμείνουν ανοιχτές έως τις 20:00, με πιθανότητα παράτασης ανάλογα με τη συμμετοχή.

Την ψήφο των φοιτητών διεκδικούν πέντε παρατάξεις και συλλογικότητες: η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, η ΠΚΣ, η ATTACK, τα ΕΑΑΚ και η ΠΑΣΠ, η οποία συμμετέχει ξανά σε εκλογική διαδικασία έπειτα από 14 χρόνια. Συμμετέχουν επίσης, μεμονωμένοι υποψήφιοι.

Στον Βόλο, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, κάλπες έχουν στηθεί στα κτίρια Παπαστράτου, στο Πεδίον του Άρεως, στο Οικονομικό Τμήμα και στη Γεωπονική Σχολή.

Με καθυστέρηση ξεκίνησε η διαδικασία στην Πάτρα

Με μία ώρα καθυστέρηση ξεκίνησαν οι φοιτητικές εκλογές στην Πάτρα, καθώς οι κάλπες άνοιξαν στις 8 αντί για τις 7 το πρωί. Η καθυστέρηση αυτή θα μεταφερθεί και στο κλείσιμο της κάλπης, η οποία υπολογίζεται για μετά τις 8 το απόγευμα.

Οι φοιτητές των σχολών του Πανεπιστημίου της Πάτρας, ασκούν τα εκλογικό τους δικαίωμα στο πρώην πολυκλαδικό λύκειο , εκεί όπου κάθε χρόνο χτυπάει η καρδιά των φοιτητικών εκλογών στην αχαϊκή πρωτεύουσα.

Η κίνηση το πρωί ήταν υποτονική, όμως η προσέλευση αναμένεται να αυξηθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η εκλογική διαδικασία μέχρι το μεσημέρι γινόταν σε ήρεμο κλίμα, χωρίς να υπάρχει η παραμικρή ένταση.