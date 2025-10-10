Φοινικούντα: Όλη η διαθήκη του 68χρονου που δολοφονήθηκε μέσα στο κάμπινγκ – Οι 3 κληρονόμοι, η τεράστια περιουσία και οι όροι

Τρεις κληρονόμοι, μία τεράστια περιουσία και οι ανησυχίες του 68χρονου θύματος της άγριας δολοφονίας στη Φοινικούντα, συνθέτουν το περιεχόμενο της χειρόγραφης διαθήκης του που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ που πυροβολήθηκε την περασμένη Κυριακή (5.10.25) στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ στη Φοινικούντα της Μεσσηνίας φαίνεται ότι τον τελευταίο καιρό ήταν ιδιαίτερα προβληματισμένος και ανήσυχος. Στις 2 Οκτωβρίου έγραψε την τελευταία διαθήκη του στην οποία βασικό του κληρονόμο αφήνει τον γιο του αδελφού του.

Στο περιεχόμενο των τριών σελίδων της διαθήκης του ο 68χρονος αναφέρει τέσσερα ονόματα εκ των οποίων οι τρεις ορίζονται ως κληρονόμοι του και το τέταρτο θα λάβει κάποιο αντίτιμο σε περίπτωση που θα πουληθεί το κάμπινγκ στην περιοχή της Φοινικούντας.

Εντύπωση προκαλεί ότι η διαθήκη την ίδια μέρα που γράφτηκε κατατέθηκε και σε συμβολαιογράφο ενώ στη δεύτερη γραμμή το θύμα γράφει ότι προχώρησε στη σύνταξή της ώστε σε «περίπτωση αιφνιδίου θανάτου» να εφαρμοστούν όσα ο ίδιος επιθυμούσε.

Το γεγονός ότι τρεις ημέρες μετά ο 68χρονος βρέθηκε νεκρός από τα πυρά που δέχτηκε μαζί με τον επιστάτη του μέσα στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ, έχει κάνει τις αστυνομικές αρχές να έχουν θέσει στο μικροσκόπιό τους τη διαθήκη του 68χρονου και να εξετάζουν κάθε λεπτομέρειά τους.

Το newsit.gr εξασφάλισε το περιεχόμενο της επίμαχης διαθήκης, η οποία ήρθε να αντικαταστήσει αυτή που είχε καταθέσει πριν από περίπου έναν χρόνο ο 68χρονος στο συμβολαιογράφο.

Μέχρι στιγμής πάντως δεν είναι γνωστό εάν έχουν επέλθει κάποιες αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη καθώς το θύμα την ημέρα που κατέθεσε την καινούργια διαθήκη πήρε πίσω αυτή που είχε συντάξει τον Οκτώβριο του 2024.

Όλη η διαθήκη

«Σήμερα, στις 2 Οκτωβρίου 2025, κάθομαι και γράφω την διαθήκη μου (σε περίπτωση αιφνιδίου θανάτου μου) και σύμφωνα με την επιθυμία μου, θα είναι η εξής», αναφέρει στις πρώτες σειρές της διαθήκης του ο 68χρονος και στη συνέχεια ορίζει τους κληρονόμους του.

Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του, το αφήνει στον γιο του αδελφού του. Πρόκειται για τον ανιψιό του, ο οποίος ήταν μπροστά στο διπλό φονικό. Στον συγκεκριμένο στενό συγγενή του, ο 68χρονος, όπως γράφει στη χειρόγραφη διαθήκη του, αφήνει τα εξής:

«Το σύνολο των μετοχών μου, ήτοι το 51% της “ΑΜΜΟΣ ΑΕ”, που έχει σαν αντικείμενο την ιδιοκτησία και εκμετάλλευση του κάμπινγκ “Άμμος” (…), έτσι αυτός καθίσταται εξ ολοκλήρου μέτοχος της “ΑΜΜΟΣ ΑΕ”. Το υπόλοιπο 50% συνιδιοκτησίας μου με το ίδιο προαναφερόμενο πρόσωπο ανιψιό μου, γήπεδο 20 περίπου στρεμμάτων εφαπτόμενο του ως άνω κάμπινγκ. Γιατί το συγκεκριμένο γήπεδο μαζί με το κάμπινγκ αποτελούν ενιαίο κτήμα».

Παράλληλα, με τη διαθήκη του ο 68χρονος παραχωρεί στον συγκεκριμένο ανιψιό του το σύνολο της ιδιοκτησίας του στην περιοχή Μαυροβούνι, έκτασης περίπου 17 στρεμμάτων, μεταξύ των οποίων βρίσκεται η κατοικία του και άλλα κτίσματα, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για επαγγελματική χρήση.

Στη συνέχεια της διαθήκης του ο 68χρονος γνωστοποιεί ότι στον 62χρονο επιστάτη του κάμπινγκ, ο οποίος βρήκε και αυτός τον θάνατο από τα πυρά του εκτελεστή, αφήνει ένα ακίνητο έκτασης περίπου 8,3 στρεμμάτων που εφάπτεται με την επαρχιακή οδό Μεθώνης – Φοινικούντας.

Επίσης, στον 62χρονο κληροδοτεί το 50% ενός αγροτεμαχίου 2,3 στρεμμάτων.

Όσον αφορά τις καταθέσεις του στην τράπεζα δικαιούχοι τους θα είναι από κοινού ο ανιψιός του και ο 62χρονος επιστάτης.

Μάλιστα, μέσα στη διαθήκη περιλαμβάνεται και όρος σε περίπτωση που ο ανιψιός του προχώρησε στην πώληση του κάμπινγκ «Άμμος», καθώς σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να διαθέσει στην αδελφή του το ποσό των 100.000 ευρώ, σε έναν άλλον ανιψιό του το ίδιο χρηματικό ποσό και στον 62χρονο επιστάτη του 200.000 ευρώ. Τέλος, στον γιο της αδελφής του ο 68χρονος αφήνει ένα κτήμα με ελιές με εμβαδόν 3,3 στρέμματα.

«Αυτά όπως περιγράφω ανωτέρω, επιθυμώ να αφήσω ως κληρονομιά στα αγαπημένα μου πρόσωπα και να εφαρμοστούν όσα περιέγραψα σε περίπτωση θανάτου μου, έχοντας ήσυχη τη συνείδησή μου ότι έπραξα το σωστό και το δίκαιο. Με την παρούσα, καταργώ κάθε προηγούμενη διαθήκη μου», καταλήγει στη διαθήκη του.

