Φοινικούντα: Υποπτευόταν την ανιψιά του ο 68χρονος όπως κατέθεσε πριν τη διπλή δολοφονία – «Μήλον της Έριδος» η περιουσία του

Αναπάντητα παραμένουν πολλά ερωτήματα γύρω από την συγκλονιστική διπλή δολοφονία του ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του επιστάτη του στη Φοινικούντα, που σημειώθηκε στις 5 Οκτωβρίου και τάραξε όλη τη Μεσσηνία.

Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζονται, οι καταθέσεις των 22χρονων κρατούμενων – εκτελεστή και συνεργού της διπλής δολοφονίας – μελετώνται αναλυτικά προκειμένου να αποφανθεί η αλήθεια για τα κίνητρα και την ύπαρξη περισσότερων εμπλεκόμενων στο φονικό. Ενώ, την ίδια ώρα ακόμη και η οικογένεια του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα, πέφτουν σε αντιφάσεις αναφορικά με την περιουσία, την διαθήκη και τις διαπροσωπικές τους σχέσεις με το θύμα.

Ο λόγος για τα ανίψια του 68χρονου, τα παιδιά των 2 αδερφών του, στα οποία είχε τεράστια αδυναμία. Από τη μία ο 33χρονος ανιψιός του, γιος της αδερφής του, ο οποίος ήταν ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του φονικού και μεγάλος κληρονόμος του 68χρονου.

Από την άλλη πλευρά, η αγαπημένη ανιψιά του θύματος και ο 17χρονος γιος της. Μία ανιψιά που αποτελούσε αδυναμία του 68χρονου για χρόνια, ήταν ο άνθρωπός της, στον οποίο μιλούσε για τα πάντα και έχασε τον κόσμο όταν έμαθε για τον θάνατο του θείου της, σύμφωνα με πληροφορίες. Τόσο όσο και ο 17χρονος γιος της ο οποίος λάτρευε τον 68χρονο τον οποίο είχε σαν παππού του.

Πρόκειται για την ίδια γυναίκα που έχει δηλώσει ότι «δεν αποκλείει το ενδεχόμενο συγγενής της να είναι πίσω από τους 22χρονους δράστες της δολοφονίας».

Μιλώντας στην εκπομπή Live News, φίλη του 68χρονου είπε αναφορικά με τη σχέση που είχε το θύμα με τα ανίψια του: «Εγώ δεν θα πω όνομα, άνθρωπο, όταν δεν είμαι σίγουρη 100%. Και δεν θα αδικήσω, γιατί στη ζωή μου μισώ την αδικία.

Όμως, όταν μου έλεγε ότι μου λέγανε γράψε όλη την περιουσία, γράψε τη μισή περιουσία, αυτός σε κοιτάει, αυτός σε φροντίζει, όταν μια βδομάδα πριν μου λέγανε δεν τον θέλει να τον βλέπει και το ένα και το άλλο… Πώς αλλάζουνε; Τώρα τι γίνεται εδώ ρε; Έχω πάθει την πλάκα μου!

Εμείς στα μέρη τα δικά μας τα δίνουμε στα αγόρια. Όμως άκουσε να δεις, επειδή ο 68χρονος είναι αυτοδημιούργητος και δεν βρήκε από τον πατέρα του. Αγόραζε, λοιπόν, δεν ήθελε να γίνει, ήταν και πανέξυπνος, δεν ήθελε να τα πουλήσουν. Η ανιψιά ήξερε ότι θα τα κρατήσει. Όμως την τριετία την τελευταία, ο ανιψιός του έπαιξε πολύ ωραίο ρόλο. Ό,τι ήθελε ο θείος, ”χρυσό” παιδί. Μου έλεγε: ”αδερφούλα μου θα πεθάνω ευχαριστημένος. Έκανα ένα παιδί άλλο πράγμα. Μόνο να σου πω, έδιωξα τη μάνα του, για να μη μας ανακατεύει με κουτσομπολιά και ρουφιανιές και το δέχτηκε. Ποιο παιδί δέχεται να μην πηγαίνει η μάνα του ούτε στο κάμπινγκ ως επισκέπτρια».

Η κατάθεση του 68χρονου τον Σεπτέμβριου του 2025

Τα όσα είχε καταθέσει ο 68χρονος στις Αρχές στις 10/9/2025, σχετικά με την πρώτη απόπειρα εναντίον του. Όπως είχε καταθέσει ο ίδιος υποπτευόταν πως η επίθεση οργανώθηκε από πρόσωπο κοντά στην ανιψιά του.

«Έχω δύο εναντιώσεις που σκέφτομαι. Η μια είναι ένας Γερμανός που του είχα πουλήσει (ένα οικόπεδο) και η δεύτερη είναι η ανιψιά μου που προφανώς μετέφερε μίσος στον γιο της, ο οποίος, δυστυχώς από ό,τι μαθαίνω έχει εμπλακεί τελευταία με άσχημες παρέες που δεν εμπιστεύομαι, γυρίζοντας από εδώ και από εκεί μέχρι τα ξημερώματα.

Συνδυάζοντας και το νεαρό της ηλικίας του, ο τύπος από το σωματότυπο του δράστη, όσο και να δυσκολεύομαι να το πιστέψω, πιθανότατα είναι κάποιος από τις παρέες του ανιψιού μου όπως ανέφερα, έχοντας παραποιημένες πληροφορίες και προσδοκώντας πιθανώς, οφέλη που δεν μπορώ να κατανοήσω. Δεν κατηγορώ κανέναν».

150.000 ευρώ πουλά το σπίτι του στη Φοινικούντα ο ανιψιός

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, το Live News αποκαλύπτει πως ο ανιψιός του θύματος 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ φέρεται να έχει έρθει σε επικοινωνία με μεσιτικά γραφεία τόσο της Καλαμάτας όσο και της Αθήνας, με πιθανό σκοπό να πουλήσει άμεσα το σπίτι που έχει στη Φοινικούντα.

Μάλιστα φέρεται να έχει ζητήσει το ποσό των 150.000€.